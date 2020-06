De Nationale Veiligheidsraad voerde een hele resem versoepelingen door. Hieronder een overzicht.

Regel van vier overbood

Vanaf 8 juni gaan we naar een nieuwe, uitgebreidere bubbel. De gunstige evolutie van de corona-epidemie laat toe om iedereen - elk individu, en dus niet per gezin - toe te laten zijn of haar sociale contacten uit te breiden naar tien mensen. Bovendien gaat het om tien mensen per week: iedereen mag dus elke week tien andere mensen zien. Op die manier krijgen we een pak meer vrijheid, maar blijft het wel behapbaar om nadien de contacten op te sporen als iemand uit die groep toch besmet zou blijken te zijn met het coronavirus. De regels gaan bovendien niet helemaal overboord. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk buiten af te spreken, en wanneer dat niet kan de woning goed te ventileren. Bovendien blijven ook de regels van sociale afstand gelden.

Pierre Van Damme: 'Ik had meer duidelijkheid verwacht' Door toe te geven dat we wel eens mogen zondigen in de uitgebreidere sociale bubbel, creëren we een grijze zone en leggen we wel veel verantwoordelijkheid bij de mensen. Dat zegt Pierre Van Damme, viroloog aan de Universiteit Antwerpen, woensdag in de studio van VTM NIEUWS. Van Damme spreekt van een grijze zone. 'Er wordt nadruk gelegd op de afstand, maar we mogen wel eens zondigen', zegt hij. 'Het wordt heel moeilijk om die regels na te leven. Ik had meer duidelijkheid verwacht van de politiek.' In theorie kan een gezin van vier mensen per week veertig verschillende mensen zien, en een week erna veertig andere mensen. 'Als experts waren we daarrond wel wat voorzichtiger geweest', zegt Van Damme. 'Die bubbel kan alle kanten uitgaan, en als er transmissie is van het virus, wordt het moeilijk opspoorbaar.' Wel geeft Van Damme aan dat het goed is dat de verantwoordelijkheid stilaan weer bij de burgers komt te liggen, aangezien we enkel op die manier gaan kunnen volhouden om voorzichtig te blijven. Hij geeft ook aan dat aan de cijfers te zien is dat de mensen enorme inspanningen hebben geleverd om het virus in te dijken.

Horeca opent maandag

De horeca kan op 8 juni opnieuw de deuren openen.Cafés en restaurants moeten wel anderhalve meter afstand voorzien tussen de tafels en mogen niet meer dan tien mensen per tafel samenzetten. Bovendien moet iedereen aan zijn of haar tafel bediend worden en moeten de obers mondmaskers dragen. Ten laatste om 1 uur 's nachts moeten de deuren dicht. Dat wordt meteen ook het nieuwe sluitingsuur van de nachtwinkels: die moesten tot nog toe om 22 uur sluiten.

De speelhallen en casino's moeten nog wat langer wachten. Zij kunnen pas vanaf 1 juli heropenen. Dat geldt ook voor feestzalen of bankethallen. Die laatsten mogen vanaf 1 juli tot vijftig aanwezigen ontvangen, maar dan wel onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Ook voor pretparken of binnenspeeltuinen moeten we nog geduld hebben tot 1 juli. Het nachtleven blijft nog wat langer stilliggen.

Nachtclubs, discotheken of fuiven blijven sowieso nog verboden tot eind augustus, net als massa-evenementen. Kleinere evenementen, denk aan kermissen of dorpsfeesten, blijven nog tot 1 augustus verboden en kunnen daarna geleidelijk aan weer hervatten.

Muylle: 'Latere sluitingsuur horeca ingegeven door Franstaligen' Eerder verrassend zullen de etablissementen moeten sluiten om 1u en niet om middernacht, zoals verwacht werd. 'Dat heeft te maken met de zuiderse mentaliteit bij de Franstaligen: zijn gaan later eten', zo zei minister van Economie Nathalie Muylle in een eerste reactie. 'Er is over gediscussieerd. We waren aan Vlaamse kant akkoord over middernacht, maar bij de Franstaligen zit er toch meer de zuiderse mentaliteit in, onder meer door later te gaan eten. Voor hen was het blijkbaar niet mogelijk om een shift om 19u en om 21u te organiseren in restaurants. Zij doen dat liever om 20u en 22u. Vandaar dat we dan overeengekomen zijn om het sluitingsuur op 01.00 uur te te zetten.' Ook de nachtwinkels moeten om 01.00 uur dicht. Muylle dringt er ook op aan dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met reservaties. 'Caféhouders zullen we vragen om te peilen naar de gezondheidstoestand van de klanten. Bijhouden wie langskomt, zoals eerst gesuggereerd, was privacymatig niet evident. Dat zou te veel nieuwe wetgeving vragen'. 'We vragen ook om zoveel mogelijk de bewegingen op restaurant te beperken. Blijf aan tafel. Loop niet constant rond om te gaan roken/babbelen', aldus Muylle. 'Sowieso moeten anderhalve meter tussen de tafels gerespecteerd worden, zullen obers mondmaskers dragen en mogen er niet meer dan tien mensen aan tafel zitten. Die tien dient eigenlijk om aan te geven dat niet zomaar alles mag of kan vanaf 8 juni', aldus nog Muylle, die benadrukt dat er zoveel mogelijk gerekend wordt op het gezond verstand van de burgers.

Grenzen open voor EU-burgers

Nu de cijfers in de goede richting evolueren, wil België vanaf 15 juni de grenzen heropenen. Dat geldt voor alle EU-lidstaten, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, vier landen die wel deel uitmaken van de Schengenzone maar niet van de EU. Of Belgen dan ook naar al die betrokken landen kunnen reizen, is niet zeker. Elk land beslist nog altijd zelf over de heropening van de eigen grenzen en over de voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan.

Erediensten: vanaf 1 juli met maximaal 200

In kerken, moskeeën en synagogen zijn publieke gebedsdiensten al sinds 14 maart verboden. Individuele bezoeken konden nog wel. Daar komt vanaf 8 juni dus verandering in, in eerste instantie met een maximum van honderd afwezigen. Vanaf 1 juli mogen dat er maximaal tweehonderd zijn. Mensen uit de risicogroepen wordt voorlopig wel afgeraden om gebedsvieringen bij te wonen.

Sporten onder voorwaarden

Vanaf 8 juni mogen alle sporten reeds hervatten, op uitzondering van de contactsporten zoals judo, boksen, basket en voetbal. Zij moeten zich tot 1 juli nog steeds beperken tot zogenaamde contactloze training. De hervatting van de sportactiviteiten omvat trainingen en wedstrijden, indoor en outdoor en dat zowel bij profs als amateurs. Ook fitnesszalen mogen komende week maandag de deuren heropenen, op voorwaarde dat ze het protocol volgen.

Kleedkamers en douches zullen nog niet toegankelijk zijn, in de sportinfrastructuur moeten er zoals elders protocollen worden gevolgd.

Zwembaden en wellnesscentra moeten nog gesloten blijven.

De sportactiviteiten die in groep georganiseerd worden, kunnen ook plaatsvinden zolang er begeleiding is van een coach of een animator.

Tot eind juni is er een maximum van twintig personen per groep, vanaf 1 juli stijgt dat aantal naar 50 personen, al moet er altijd een veilige afstand bewaard worden.

En wat met cultuur?

Culturele activiteiten kunnen opnieuw vanaf 8 juni, zij het voorlopig zonder publiek. Voor cultuur met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek, is het nog wachten tot 1 juli.

De sector moet nog specifieke veiligheidsvoorschriften uitwerken, maar sowieso wordt het publiek in eerste instantie beperkt tot maximaal 200 personen - afhankelijk van de grootte van de zaal - en zullen mondmaskers 'sterk aangeraden' worden.

