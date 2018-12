Van Grieken: 'Vlaams Belang heeft meer invloed op N-VA dan premier Michel'

Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de premier zonder de steun van de regering niet naar Marrakesh mag gaan, zo zei voorzitter Tom Van Grieken aan Radio 1. 'Als de premier toch naar Marrakesh gaat, wordt de indruk gewekt dat hij de regering vertegenwoordigt. We zullen dan ook een kortgeding aanspannen en voelen ons gesteund door de 117.000 handtekeningen die onze petitie intussen hebben ondertekend', aldus Van Grieken.

Van Grieken is naar eigen zeggen erg teleurgesteld in de N-VA. 'Ze hebben twee jaar in de regering niets gezegd en vandaag stellen we vast dat ze nog steeds niets te zeggen hebben. De regering ploetert voort terwijl de N-VA geen conclusies trekt wanneer haar eigen rode lijnen worden overschreden. Ze zouden de stekker eruit trekken als de premier naar Marrakesh gaat. Wel, de premier gaat naar Marrakesh. Ze zouden de stekker eruit trekken wanneer er een wisselmeerderheid werd gevonden. Wel, er is een wisselmeerderheid gevonden. Als ze nog een greintje geloofwaardigheid willen overhouden, moet de N-VA uit de regering stappen', klinkt het.

Die gebroken beloftes over het migratiepactzijn volgens Van Grieken geen alleenstaand feit. 'N-VA ging niet in de regering stappen zonder confederalisme, ze ging staatsschuld onder controle krijgen en er voor zorgen dat de belastingbetaler niet voor Arco moet opdraaien. De partij had in 2014 een ongelooflijk mandaat gekregen van de kiezer, maar heeft daar niets mee gedaan. Ik zou graag zien dat het haar stoere taal eindelijk eens omzet in stoere daden', wijst Van Grieken met de beschuldigende vinger.

Van Grieken heeft naar eigen zeggen wel geen probleem met de omstreden campagne die de N-VA lanceerde tijdens de debatten in de commissie Buitenlandse Zaken. 'De beelden die N-VA heeft gebruikt illustreren de inhoud van het pact. Ik ben overigens ook nog steeds trots over de acties die we de afgelopen dagen hebben gehouden. Op die manier wegen we op het beleid. Ik ben het niet vaak met Kristof Calvo eens, maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat Vlaams Belang meer invloed heeft op de N-VA dan premier Michel', besluit Van Grieken.