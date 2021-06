Van Grieken lonkt naar rechtse N-VA'ers om regering te vormen

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verwacht dat rechtse N-VA'ers intern op tafel kloppen om na de volgende verkiezingen een regering te vormen met zijn partij. Hij reageert daarmee op het standpunt van N-VA-voorzitter Bart De Wever, voor wie zo'n coalitie niet realistisch is. 'Bart De Wever gedraagt zich als een Romeinse keizer die de voeling met zijn onderdanen aan het verliezen is', zei Van Grieken zondag in VTM NIEUWS.

Tom Van Grieken: '