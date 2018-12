Van Den Driessche (N-VA) over VN-migratiepact: 'Waarom zouden we de regering laten vallen?'

De federale regering staat onder hoogspanning als gevolg van het VN-Migratiepact. Volgend weekend zou eerste minister Charles Michel (MR) naar Marrakesh moeten reizen, om daar de Belgische steun voor het pact uit te spreken, maar dat ziet N-VA niet zitten. De premier werkt daarom aan een interpretatieve verklaring die aan het pact kan worden toegevoegd, maar de vraag is of dat zal volstaan voor de Vlaams-nationalisten.

'Waarom zouden we de regering laten vallen?', vroeg Van Den Driessche in De Zevende Dag. 'Het is aan de eerste minister om een voorstel te doen om uit de impasse te raken (...) Wij zijn de grootste regeringspartij en we vinden deze tekst niet goed, omdat hij regelrecht ingaat tegen onze visie op migratie en tegen wat de regering de afgelopen jaren heeft gedaan.'

De Senator vatte in de uitzending de grootste problemen samen die de partij heeft met het pact: 'Er wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen het soort mensen. Dan bedoel ik vluchtelingen, legale migranten, illegale migranten. Dat wordt allemaal onder één noemer geplaatst. Zij hebben een aantal rechten: gezinshereniging moet versoepeld worden, de regularisatie van mensen in illegaal verblijf moet soepeler gaan. Tegelijk wordt het wettelijk terugsturen van uitgeprocedeerde mensen bemoeilijkt.'

Van Den Driessche twijfelt er voorts aan dat het pact niet-bindend is, zoal de Verenigde Naties zaterdag nog eens expliciet schreef in een brief aan alle regeringen. 'Er staat letterlijk: "We will implement the global compact"', zei hij.

De N-VA'er ging zondag in debat met Johan Vande Lanotte (SP.A), voormalig minister en hoogleraar grondwettelijk recht. 'De eerste minister is gemachtigd geweest om bij de VN iets te gaan zeggen', analyseerde Vande Lanotte. 'Hij is de vertegenwoordiger van ons land. Als hij daar gaat zeggen dat we het pact tekenen, dan mag een regeringspartij niet meer vragen om dat niet te doen.'

Het gaat volgens de SP.A'er louter om de positionering van N-VA tegenover Vlaams Belang. 'De verkiezingen hebben Vlaams Belang extra kracht gegeven, daar kan je niet omheen. Men is bang in een pro-migratiekamp te worden gestoken door Vlaams Belang.'