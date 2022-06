Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stapt na de verkiezingen van 2024 uit de politiek. Haar functie als ondervoorzitter van de N-VA legt ze in het najaar neer.

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) stapt in 2024 uit de politiek omwille van privé-overwegingen. Dat heeft ze zaterdag bekendgemaakt op de partijraad. Via Twitter laat Van Peel weten dat ze altijd geprobeerd heeft om eerlijk aan politiek te doen. ‘Vandaar dit bericht. Ik zet als politica een stap terug en ga me met evenveel passie als altijd voor de verdere verloop van mijn mandaat richten op mijn dossiers. Maar bij een volgende verkiezing kom ik niet meer op’, klinkt het.

In september stopt Van Peel ook als ondervoorzitter van N-VA. Daardoor moet de partij voor de tweede keer op korte tijd op zoek naar een ondervoorzitter. Eind maart kondigde Lorin Parys immers ook al zijn vertrek aan om CEO te worden bij de Pro League.

Voorts heeft de partijraad van N-VA zaterdag beslist de interne bestuursverkiezingen die voor eind 2023 en begin 2024 geprogrammeerd stonden, uit te stellen tot in het voorjaar van 2025. Dat betekent dat Bart De Wever nog minstens tot na de verkiezingen van 2024 voorzitter van N-VA blijft.