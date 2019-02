Vakbondsleden roepen op om wél mee te staken met klimaatspijbelaars

'We kunnen de klimaatprotesten niet overlaten aan de jongeren alleen. Op een dode planeet zijn er geen jobs meer. Dit is een oproep aan alle vakbonden om actief hun meer dan 3 miljoen leden te mobiliseren voor de klimaatprotesten tot aan onze eisen is voldaan', stellen de ondertekenaars, die zich scharen achter de klimaateisen voor een sociale transitie van Workers for Climate.

'Volgens Workers for Climate kan dit best gebeuren door een stakingsaanzegging, zodat de leden die dat willen zonder schroom kunnen betogen op 15 maart', legt initiatiefnemer Wies Descheemaeker (ACOD) uit.

'Wij willen snelle en stevige politieke actie voor een sociaal rechtvaardige transitie waarbij de gewone mensen niet opdraaien voor de kosten', klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Verder vraagt de groep aandacht voor de belangrijkste eisen van Workers for climate, zoals een bindende klimaatwet om België klimaatneutraal te maken, één federale minister die bevoegd is voor klimaat, energie en mobiliteit, en klimaatoplossingen die ingrijpen in de economische sfeer, zoals bindende uitstootnormen voor bedrijven.

Bij de ondertekenaars van de oproep zijn onder meer Philippe Pouchet (General Director European Trade Union Institute), Angeline Van Den Rijse (voorzitter Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen), Filip Devriendt (coördinator Beweging & Vorming ACV Oost-Vlaanderen) en Sacha Dierckx (wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva).

Massale mobilisatie

Workers for Climate ging in op de oproep van tachtig prominenten uit de socio-culturele, culturele en syndicale bewegingen en sloot zich sinds 14 februari aan bij de 'klimaatmarsen voor de toekomst' van Youth for Climate, Students for Climate en Teachers for Climate.

Op 15 maart plant Youth for Climate, van onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois, een massale mobilisatie. Om dat mogelijk te maken, werd aan de vakbonden gevraagd om voor die datum een stakingsaanzegging in te dienen. Dat moet iedereen toelaten deel te nemen aan de manifestatie.

Tot een algemene staking voor het klimaat komt het niet. De christelijke vakbond ACV en de liberale vakbond ACLVB hebben al laten weten dat ze de acties van de studenten en scholieren steunen, maar beide bonden zullen geen stakingsaanzegging indienen. Enkel de algemene centrale van het ABVV liet vorige week weten alvast een stakingsaanzegging te hebben ingediend voor 15 maart.

Bezielster Anuna De Wever liet vorige week weten dat ze het jammer vindt dat niet alle vakbonden een stakingsaanzegging zullen indienen, om een algemene mobilisatie mogelijk te maken. 'Dit heeft niet te maken met de vakbonden, maar met het klimaat', reageerde ze. 'Ik denk dat de mensen die niet meedoen, de essentie van het probleem niet begrijpen. Dit gaat om de toekomst van de mensheid.'