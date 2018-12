Vakbonden voorspellen vrijdag 'stakingsgolf'

De vakbonden zeggen 'verrast' te zijn door de grote stakingsbereidheid bij de werknemers. Onder meer in de voedingsnijverheid zullen vrijdag heel wat bedrijven dicht zijn, zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. 'Er zullen heel wat stakingen zijn in de voedingsnijverheid. Maar ook in de bewakingsbedrijven en de schoonmaak leeft het. Ik ben echt verrast door de stakingsbereidheid.'

Kop van Jut bij de werknemers zijn niet alleen de regering, maar ook de werkgevers. Het afspringen van het overleg over de zware beroepen wordt hen zwaar aangerekend. Daarbovenop komt de groeiende onvrede over de koopkracht. 'De acties van de 'gele hesjes' heeft de mensen wakker geschud, kwaad gemaakt. De mensen zien overal prijsstijgingen, maar zien dat er bijzonder weinig in de plaats komt', legt Stalpaert uit.

Die groeiende onrust zal vrijdag te merken zijn in zowel het noorden als het zuiden van het land. 'Een stakingsgolf' is op komst, zo voorspelt de socialistische vakbond. In regio's als Charleroi en Luik zal de stakingsbereidheid traditioneel groot zijn, maar ook in Vlaanderen zullen er veel bedrijven dicht gaan. Zo heeft het ABVV weet van acties in 75 Oost-Vlaamse bedrijven. Dat kan gaan van stakingen, tot stakingsposten, de organisatie van extra ondernemingsraden tot militantenconcentraties. William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea, bevestigt. Bedrijven als Volvo Cars en Volvo Trucks in Gent of Asco in Zaventem gaan in staking, zo maakt hij zich sterk.

Spoorreizigers zullen normaal geen hinder ondervinden van de actiedag. Er is geen stakingsaanzegging ingediend voor het spoor, aldus ACOD-secretaris Ludo Sempels. Dat wordt bevestigd bij de NMBS. 'Als er al hinder zou zijn, zal die zeer beperkt zijn', klinkt het bij de spoorwegen. Ook elders in de publieke sector zou weinig te merken zijn van de actiedag. Bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht men dan weer wel hinder.

De voorzitter van de socialistische vakbond, Robert Vertenueil, kondigde eerder al aan dat er behalve van stakingen en bedrijfsblokkades ook sprake zal zijn van verrassingsacties. Dat kan onder meer gaan om het blokkeren van wegen en industriezones. Om 11.00 uur plant het vakbondsfront een mobilisatie voor de deuren van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel.

