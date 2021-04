De cipiersvakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend. Ze eisen dat zowel de cipiers als de gedetineerden prioritair gevaccineerd worden.

'Nu de ene na de andere gevangenis opnieuw met uitbraken van covid-19 wordt geconfronteerd, en er opnieuw vleugels en zelfs volledige gevangenissen in complete lockdown gaan, is de speeltijd over', schrijft ACV Openbare Diensten in een persbericht.

Donderdag raakte bekend dat een personeelslid van de gevangenis van Gent een dag eerder was overleden aan de gevolgen van corona. De vakbond pikt het niet dat de personeelsleden in de gevangenis een ander regime hebben afhankelijk van waar ze werken. Zo worden personeelsleden in Brussel sinds kort als prioritaire groep gevaccineerd, maar in Vlaanderen en Wallonië is dat niet het geval. 'Samen met de collega's van de andere vakbonden pleiten we al maanden om de gevangenissen als collectiviteit te beschouwen en er iedereen (bewoners en personeel) prioritair te vaccineren', aldus de christelijke vakbond. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft dan ook een stakingsaanzegging ingediend voor 25 april vanaf 22 uur.

Het Gevangeniswezen zei donderdag alles te doen wat mogelijk is om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het vaccineren van personeel en gedetineerden. 'We zijn permanent in overleg met de bevoegde instanties hieromtrent. De beslissing tot opstart van de vaccinatie ligt namelijk bij het', luidde het.

