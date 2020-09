In een open brief praat Gie Nys voor het eerst over het assisenproces over de euthanasie van zijn dochter, Tine Nys. 'Zo'n proces heb ik nooit gewild.'

'Nu voelt de tijd rijp aan om dit stilzwijgen te doorbreken. De kern van de zaak - of de euthanasie al dan niet wettelijk werd uitgevoerd - bleef op dit proces buiten beeld en raakte helemaal ondergesneeuwd. Dat gebeurde doelbewust. Complete nonsens en niet-relevante zaken hebben de boventoon gevoerd', schrijft Gie Nys, die voor het eerst terugblikt op de rechtszaak.

'Zo'n proces heb ik nooit gewild, en was ook niet de bedoeling', legt Nys uit.

Op het veelbesproken euthanasieproces in Gent in februari van dit jaar, sprak een volksjury de drie artsen vrij die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010. De familie trok daarop naar het Hof van Cassatie, dat zich normaal op dinsdag 15 september uitspreekt. Als Cassatie oordeelt dat er fouten zijn gemaakt, dan komt het tot een nieuw euthanasieproces. Het verschil met de zaak in februari, is dat het dan een burgerrechtelijke zaak wordt, in plaats van een strafrechtelijke.

'Ik wou de pijn en het lijden van mijn dochter niet ontkennen of onderschatten en trachtte haar wens te respecteren, maar het idee laat me niet los hoe verschillend het had kunnen verlopen indien drie andere artsen het pad van Tine zouden gekruist hebben', besluit Nys.

