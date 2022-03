De decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent neemt ontslag na de Pano-reportage met een reeks getuigenissen van studenten.

Daarin werden gevallen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag gedocumenteerd door professoren en academisch personeel. In een interne mail spreekt de decaan van een persoonlijke beslissing die het gevolg is van een vertrouwensbreuk in de faculteitsraad. Hij geeft ook aan dat hij verantwoordelijkheid wil opnemen voor wat er de voorbije jaren verkeerd is gegaan.

Rector Rik Van de Walle bevestigt dat de universiteit het ontslag van de decaan heeft aanvaard. Dat gaat in op 1 april 2022, waarna een procedure wordt opgestart die moet leiden tot een nieuwe decaan om de rest van het lopende mandaat in te vullen. Dat loopt af op 30 september.

Van de Walle had naar aanleiding van de reportage toegegeven dat fouten waren gemaakt, en beloofd dat de universiteit maatregelen zou nemen.

