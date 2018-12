Twintig 'gele hesjes' voeren voor derde dag actie aan toegangspoort AB InBev

De actievoerders delen pamfletten in drie talen (Nederlands, Engels en Pools) uit aan chauffeurs die de brouwerij in- en uitrijden. Ook aan het kruispunt voor de brouwerij werden aan automobilisten die wachten voor het rode licht pamfletten uitgedeeld.

De actie is een protest tegen de daling van de koopkracht, wat onder meer in de hand wordt gewerkt door onrechtvaardigde belastingen zoals de verhoogde accijnzen op brandstoffen. Dat AB InBev gekozen werd als locatie voor de actie komt volgens de actievoerders doordat multinationele bedrijven met instemming van de overheid nauwelijks belastingen betalen. AB InBev verkoopt volgens de actievoerders zijn dranken in ons land bovendien duurder dan in Nederland en Frankrijk.

AB InBev meldde dinsdag in een reactie dat de activisten die deel uitmaken van een bredere protestbeweging voor meer koopkracht, haar brouwerij uitkiest als actieterrein. 'AB InBev levert immers een belangrijke bijdrage aan de economische groei in ons land. De brouwer betaalde in 2017 meer dan 900 miljoen aan bijdragen in ons land, stelt meer dan 3.000 mensen te werk en creërt ook indirect jobs bij toeleveranciers en KMO's. In de komende weken zal de brouwerij in Leuven bovendien nog eens 40 mensen aanwerven', aldus de mededeling.