Jaarlijks betaalt de NMBS twee miljoen euro voor het onderhoud van roltrappen en liften. Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A) vindt dat de NMBS die onderhoudscontracten moet verbreken.

Per jaar zijn er ongeveer 2.000 storingen aan roltrappen en liften in treinstations. Dat antwoordt minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke. Jaarlijks betaalt de NMBS twee miljoen euro voor het onderhoud van roltrappen en liften. Vandenbroucke vindt dat de NMBS die onderhoudscontracten moet verbreken.

'Roltrappen en liften bevinden zich in de stations waar het grootst aantal reizigers passeert, de talrijke defecten zorgen dus voor ergernissen bij heel veel mensen', zegt het SP.A-Kamerlid. 'Deze situatie is onaanvaardbaar. Roltrappen en liften laten functioneren is nu toch geen rocket science? Voor ouders met kinderwagens, personen met een beperking, reizigers die een fiets meenemen, ouderen die slecht te been zijn, kleine kinderen, voor hen is een defecte lift of roltrap veel meer dan een ergernis, maar een beperking van hun mobiliteit.' Volgens de minister halen de onderhoudsfirma's de afsgesproken doelstellingen niet altijd. 'Vaak is de NMBS niet tevreden over de service die zij krijgt', schrijft Bellot.

De NMBS aarzelt niet om boeteclausules toe te passen en onderzoekt hoe ze op langere termijn de service kan laten verbeteren. De NMBS hangt wel vast aan langlopende onderhoudscontracten. 'Als die onderhoudsbedrijven er niet in slagen om de roltrappen en liften deftig te laten functioneren, dan moet het onderhoudscontract verbroken worden. Desnoods stapt de NMBS maar naar de rechter', vindt Vandenbroucke.

De NMBS trekt wel het aantal liften en roltrappen op. Tussen 2017 en 2022 moet het aantal roltrappen toenemen van 310 naar 385, het aantal liften van 250 naar 350. Over het hele land zijn er wel een dertigtal zeer oude roltrappen die buiten dienst zijn gesteld en vervangen moeten worden.