Troika Laundromat onthult hoe verdachte Russische miljoenen in België zijn beland

Via Litouwse bankrekeningen hebben offshore vennootschappen voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit het journalistieke onderzoek Troika Laundromat, gebaseerd op meer dan 1,3 miljoen banktransacties en andere documenten, zoals e-mails, facturen, oprichtingsaktes en contracten. De informatie werd door verschillende bronnen gelekt aan het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en de Litouwse website 15min.lt. In België nam Knack aan het onderzoek deel.

...