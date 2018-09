Transmigranten: regering hakt nog geen knopen door over extra opvangcapaciteit

De piste van een ponton, maar ook andere mogelijkheden worden bekeken, maar er is nog niet 'gevalideerd', aldus de premier.

Extra plaatsen

De regering is het erover eens dat er extra gesloten opvangplaatsen moeten bijkomen voor transmigranten, bovenop de plaatsen die al waren gepland in het kader van het vroegere Masterplan. Premier Charles Michel (MR) mikt op zowat 300 extra plaatsen. Daardoor zou het aantal plaatsen in gesloten centra iets onder de 1.000 uitkomen, wat neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van het begin van de legislatuur.

Waar die plaatsen moeten komen, moet nog worden beslist. Ten laatste komende zomer moeten de plaatsen beschikbaar zijn, stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Het moet snel gaan, maar gesloten capaciteit organiseren is nu eenmaal veel moeilijker dan open capaciteit.'

De piste van het ponton komt niet geheel uit de lucht gevallen, het werd enkele jaren geleden al gebruikt voor de opvang van vluchtelingen in Gent.

Beveiliging

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde aan dat alle actoren het eens zijn over de betere beveiliging van de haven van Zeebrugge. Het Crisiscentrum had daarvoor een model uitgedokterd. Doel is transmigranten en mensensmokkelaars duidelijk te maken dat ze via de haven van Zeebrugge niet in het Verenigd Koninkrijk raken.

Met het plan voor de beveiliging van Zeebrugge wil minister Jambon met de autoriteiten over het Kanaal aan tafel gaan zitten. Het Verenigd Koninkrijk is ook bereid personeel te leveren om dieper in ons land controles uit te voeren.

Jambon heeft ook overleg gepleegd met de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS). Er ligt een concreet actieplan op tafel dat tot stand kwam in overleg met de lokale en federale politie voor controles in en rond het Maximiliaanpark. Ook de omgeving van het park dus, omdat daar veel criminaliteit zou plaatsvinden.

Smartphones

Intussen heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een eerste kort advies gekregen van het College van procureurs-generaal over wat kan en wat niet kan bij de inbeslagname en uitlezing van gsm's van transmigranten. Het uitlezen van gsm's is niet nieuw, benadrukte Geens. 'Het is een opsporingsmethode die al lang bestaat en die de voorbije jaren werd geperfectioneerd in functie van de moderne technologie.'

Uit het advies blijkt dat bij een aanhouding - bijvoorbeeld op een parking, in een park, aan een bestelwagen of op een markt - een officier van de gerechtelijke politie een gsm in beslag kan nemen van zowel dader als slachtoffer. Het moet kaderen in een gerechtelijk onderzoek en er moet bovendien sprake zijn van betrapping op heterdaad. Zoniet is er toestemming van het parket nodig.

De gsm mag ook worden uitgelezen, bijvoorbeeld de sms'en. Maar als het gaat om verwijderde informatie, moet opnieuw het parket groen licht geven. 'Het parket dringt er wel op aan in de mate van het mogelijke de gsm zo snel mogelijk terug te geven. Het gaat om een manier van sociale communicatie', aldus minister Geens.