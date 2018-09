Open VLD en CD&V voor extra capaciteit gesloten opvang, maar kritisch voor communicatie Francken

Een groot deel van de vragen ging over de problematiek van de transmigranten, na de vrijlating van mensen zonder papieren, soms ook met een veroordeling op zak, om plaats te maken voor transmigranten, maar ook door de vraag van premier Charles Michel aan staatssecretaris Francken om morgen op de ministerraad concrete en effectieve voorstellen te doen.

Drie regeringsleden kwamen naar het halfrond afgezakt. Opvallend was dat op verschillende banken kritiek weerklonk op de communicatieve stijl van Francken. 'Si on me laisse faire is geen eerlijke communicatie naar de burger', stelde Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. Zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten benadrukte dat een 'uiterst complexe problematiek een communicatie met nuance, respect en zonder karikaturen verdient'.

Delen Opvallend was dat op verschillende banken kritiek weerklonk op de communicatieve stijl van Francken.

Het was de oppositiepartijen ook niet ontgaan dat N-VA-vicepremier Jan Jambon de complexiteit van het dossier benadrukte en erop wees dat het een probleem is dat in zijn globaliteit niet op veertien dagen is opgelost. 'Als er sprake is van simplismen in dit verhaal, dan is het bij N-VA en bij de staatssecretaris', reageerde Kristof Calvo (Groen). 'U oogst wat u gezaaid heeft', vond Monica De Coninck (SP.A).

In elk geval ziet het er naar uit dat Francken en Jambon op geen verzet zullen stuiten van CD&V en Open VLD bij hun vraag om extra gesloten opvangcapaciteit. Al vinden Dewael en Verherstraeten wel dat de achterstand bij de uitvoering van het eerdere Masterplan moet worden dichtgereden.

De staatssecretaris nuanceerde die achterstand. Het gaat om 50 plaatsen die er in juni moesten zijn en 40 plaatsen die de datum van 1 januari niet zullen halen, al zou dat vooral te maken hebben met aanbestedingen. Tegen de zomer zouden die 90 plaatsen een feit moeten zijn. Of er nu 500, 800 of 1.000 plaatsen vrijkomen, die zullen het probleem de komende jaren niet oplossen, waarschuwde Dewael nog.