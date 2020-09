De contact tracing-app in de strijd tegen het coronavirus zal over enkele dagen klaar zijn.

De huidige testfase loopt nog tot 10 september, aansluitend zal een eerste groep van 10.000 mensen de app uitproberen. Dat heeft Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Dat de app in september klaar zou zijn, werd al langer aangekondigd. Nu bevestigt Moykens die timing dus. Over een week zou de testfase afgerond moeten zijn, vervolgens starten 10.000 mensen "een testfase in reallife", aldus Moykens.

