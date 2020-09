Een systeem waarbij gemeenten het contactonderzoek volledig overnemen van Vlaanderen zit er niet aan te komen. Verbeteringen aan de Vlaamse contactopsporing en, vooral, misnoegen over de kosten doen de lokale initiatieven gas terugnemen.

Afgelopen zomer kwam de manke contact tracing in het middelpunt van de storm te staan. Verschillende lokale besturen uitten openlijk hun ongenoegen over het Vlaamse opsporingssysteem van (mogelijke) corona-patiënten. Dat wordt geleid door een consortium van ziekenfondsen en callcenters. Her en der groeide de wil om zelf tot actie over te gaan. Lokale initiatieven zouden beter werken dan 'Brussel', zo ging de redenering.

...

Afgelopen zomer kwam de manke contact tracing in het middelpunt van de storm te staan. Verschillende lokale besturen uitten openlijk hun ongenoegen over het Vlaamse opsporingssysteem van (mogelijke) corona-patiënten. Dat wordt geleid door een consortium van ziekenfondsen en callcenters. Her en der groeide de wil om zelf tot actie over te gaan. Lokale initiatieven zouden beter werken dan 'Brussel', zo ging de redenering.Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) was aanvankelijk weigerachtig om de controle volledig uit handen te geven. Na enige tijd bood hij de gemeenten drie scenario's aan. In de eerste twee zou Vlaanderen in meerdere of mindere mate samenwerken met het lokale niveau. In het meest radicale van de drie scenario's zouden de gemeenten het gehele proces overnemen. Van het opsporen van patiënten tot het in kaart brengen van clusters. Niet onbelangrijk: de gemeenten zouden de kosten volledig overnemen. Drie initiatieven kozen die optie begin augustus. Het ging om groepen gemeenten rond Kortrijk, Roeselare en Mechelen. Maar na een maand tijd blijkt dat de soep toch niet zo heet wordt gegeten. De drie onafhankelijke methodes zijn nog steeds niet helemaal van de grond gekomen. Zo moeten ze nog een kleine week wachten voordat ze toegang krijgen tot de overkoepelende databank. Vanaf dat moment zullen contactpersonen niet meer opgebeld kunnen worden door zowel een centrale als door een lokale contactspeurder.Meer nog, de lokale initiatieven zijn grotendeels afgestapt van het harde derde scenario. Een en ander heeft te maken met het kostenplaatje. 'We konden niet akkoord gaan dat we alle kosten zelf zouden moeten dragen', zegt Jan Seynhaeve (CD&V), burgemeester van Wevelgem. Zijn gemeente is deel van W13, een groep gemeenten rondom Kortrijk. 'Het zou vreemd zijn dat Vlaanderen voor geen enkele euro tussenkomt, terwijl wij het meeste werk zouden doen.' Er lopen nog steeds onderhandelingen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over de juiste spreiding van de kosten, maar van ook de werkzaamheden op het terrein. Van een 100 procent onafhankelijke contact tracing is dus geen sprake meer. De bedoeling is dat de drie initiatieven na een maand worden geëvalueerd. De kans groot dat na die maand het volledige contactonderzoek wordt herbekeken, evenals de nu al verwaterde opdeling tussen drie scenario's. Het vertrouwen in het Vlaamse contactonderzoek is gegroeid. 'Ik heb het gevoel dat Vlaanderen nu mee is', zegt Seynhaeve.Dat geeft ook Kris Declercq (CD&V) aan. Als burgemeester van Roeselare zit hij mee in de regio Midwest, die 16 West-Vlaamse gemeenten telt. 'Half juli kwam de vooruitgang van het Vlaamse contactonderzoek niet overeen met de nieuwe uitbraak. Nu heb ik vertrouwen in de complementariteit tussen het lokale en het Vlaamse niveau.' In de regio Mechelen-Katelijne klinken er eveneens hoopvolle signalen over 'Brussel'.Op politiek vlak is dat een opsteker voor Wouter Beke. Tijdens de zomer kreeg hij het heet onder de voeten. Uitgerekend gemeenten met CD&V-burgemeesters lieten hun wantrouwen blijken. 'Wij blijven kritisch voor Vlaanderen, maar Vlaanderen mag ook kritisch zijn voor ons', zegt Seynhaeve.