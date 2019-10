Tom Van Grieken is niet erg onder de indruk van de lijst met schendingen van de mensenrechten in zijn verkiezingsprogramma. De voorzitter van Vlaams Belang reageert laconiek. 'Ik dacht dat jullie met straffere dingen zouden afkomen.'

'Ik ben wat teleurgesteld', zegt Tom Van Grieken. 'Ik dacht dat jullie met straffere dingen zouden afkomen. Zelfs ons pleidooi voor de absolute vrijheid van meningsuiting blijkt een schending van de mensenrechten te zijn, terwijl dat common sense is in de Verenigde Staten. Ook pushbacks inzetten om migranten tegen te houden mag blijkbaar niet. Australië stuurt migranten wel terug: is dat een barbaars land misschien?'

...