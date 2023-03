‘Geen enkele goede verklaring voor verschil tussen landbouw en industrie’: Tinne Rombouts over de bezwaren van CD&V

Stikstofexpert: ‘Ammoniak is een aantal vlakken schadelijker dan stikstofoxiden’

Wat zit er precies achter het onderscheid tussen landbouw en industrie? En wordt daar nu al genoeg rekening mee gehouden in de modellen? David De Pue van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) legt uit.

‘Het gaat om verschillende zaken. De modellen die worden gebruikt voor de berekening van de impactscore houden nu al rekening met het verschillende dispersie- en depositiegedrag van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Dat gaat over de verspreiding van die stikstofverbindingen: waar en hoe snel slaan ze neer in de omgeving. Dat is iets anders dan de verschillende effecten van ammoniak en stikstofoxiden op de natuur hebben eenmaal die moleculen effectief zijn neergeslagen. Daar zeggen die modellen niets over. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) had daar aan het eind van vorig jaar een advies over: ammoniak is op een aantal vlakken schadelijker dan NOx als het terecht komt in de natuur.‘

Is dat de reden waarom de landbouw en de industrie verschillende drempelwaarden krijgen opgelegd?

‘Nee. Daar haalde men aanvankelijk nog twee andere argumenten voor aan. De uitstoot van ammoniak daalde de voorbije decennia trager dan die van NOx, dus men vond dat er een inhaalbeweging nodig was. Bovendien zijn er vaak meerdere landbouwbedrijven in de buurt van natuur dan industriebedrijven. Meerdere kleintjes kunnen samen ook een grote impact maken, is de redenering. Omwille van die redenen heeft men gekozen voor een lagere drempelwaarde voor landbouw.’ (PC)