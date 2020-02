Afgelopen maand vond niet minder maar net meer euthanasie plaats. Al sluit Wim Distelmans geen daling uit in de komende weken. Dat zegt hij in een dubbelinterview met Ariane Bazan in Knack.

Afgelopen week bleek uit een enquête van de Artsenkrant dat het assisenproces over de euthanasie van Tiny Nys, waarbij drie dokters van gifmoord werden beschuldigd, bij artsen tot juridische onzekerheid leidt. De Antwerpse Leif-arts Patrick Wyffels vertelde in de media dat hij al van zeven artsen hoorde dat ze zich om die reden terugtrekken uit een lopende euthanasieprocedure.

Maar tot nu toe blijkt dat totaal niet uit de euthanasiegevallen die bij de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) zijn geregistreerd. Integendeel zelfs. In januari werden bij de commissie 184 euthanasiegevallen gemeld terwijl dat er vorig jaar in dezelfde maand maar 149 waren. 'In de twee weken dat het proces liep, was er dus geen sprake van een opvallende daling', zegt Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie. 'Al is het natuurlijk nog afwachten wat er de komende weken en maanden zal gebeuren.'

Distelmans ziet parallellen met een zaak uit 2017, toen de commissie een arts naar het parket doorverwees omdat ze vond dat de grondvoorwaarden voor euthanasie niet waren vervuld. Zonder een psychiater te raadplegen of een schriftelijk verzoek in handen te hebben, had hij euthanasie uitgevoerd bij een dame die dood wou omdat ze haar dochter was verloren. 'Tot onze grote verwondering stelde het openbaar ministerie hem uiteindelijk buiten vervolging, maar ondertussen zagen we wel een dip in het aantal registraties', zegt Distelmans. 'Lang hield dat echter niet aan: tegen het eind van het jaar was die daling weer ingelopen. Het zou me niet verbazen als we nu iets vergelijkbaars zouden meemaken.'

