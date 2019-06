Ooit verbrak ze de verloving met haar toenmalige vriend omdat zij avontuur wilde in het leven en hij niet. Een pasionaria, zo noemt ze zichzelf. 'Ik weet dat het onbeleefd is om op tv met mijn ogen te rollen, maar ik kan het soms niet laten.'

Ergens in haar tienerjaren ontdekte ze een dichtregel van Hendrik Marsman die perfect uitdrukt hoe ze in elkaar zit: 'Groots en meeslepend wil ik leven.' Het gezin waarin ze opgroeide, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, zegt Mia Doornaert. 'Mijn moeder had een grote liefde voor literatuur en muziek, en die heeft ze aan ons doorgegeven. Ze is ook altijd een feministe geweest. Ze was een regentes. Toen ze kinderen kreeg, stopte ze aanvankelijk met lesgeven, maar na een aantal jaren ging ze weer halftijds aan de slag. Ze kon het niet missen. Het huishouden deed ze consciëntieus, maar als kind voelde ik al aan dat het niet was wat ze echt graag deed. Ze heeft mij ook nooit leren koken. Pianospelen en vreemde talen leren vond ze belangrijker voor mij.'

...