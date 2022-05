Theo Francken vraagt Vlaams Belang niet deel te nemen aan federale verkiezingen in 2024

Om België in een andere plooi te kunnen leggen, roept N-VA-kopstuk Theo Francken het Vlaams Belang op om geen federale verkiezingslijsten in te dienen in 2024. Dat schrijft hij op zijn blog.

N-VA-Kamerlid Theo Francken haalt de mosterd bij Nigel Farage, die in 2019 zijn Brexitpartij weigerde te laten deelnemen aan de verkiezingen in kiesdistricten waar de Conservatieven sterk stonden. De bedoeling was om de stemmen binnen het pro-brexitkamp niet te laten opdelen.

Omdat ‘Vlamingen aan één zeel moeten trekken’ is een gelijkaardige beslissing door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken nodig, vindt Francken. ‘Tom Van Grieken zou kunnen oproepen om op ons te stemmen. Zo kunnen we met volle Vlaamse kracht de onderhandelingen met de Franstaligen aangaan om dit land in een andere plooi te leggen.’

Anders gezegd: omdat de Franstalige partijen toch weigeren met het VB te onderhandelen, zijn stemmen voor de partij van Van Grieken onbruikbaar. Meer nog, de partij wil zélf niet eens onderhandelen, zegt Francken.

Francken benadrukt dat zijn ‘oproep aan Tom’ enkel over de federale verkiezingen gaat. Het VB mag dus wel deelnemen aan de Vlaamse en Europese verkiezingen, die op hetzelfde moment plaatsvinden.

De gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie zegt klaar te zijn voor mogelijke kritiek vanuit Vlaams-nationalistische middens omdat zijn partij wel wil praten met de Franstaligen. ‘Wij zullen onze handen wel vuil maken. Dat we later door de harde kern worden uitgemaakt voor Vlaamse verraders neem ik er dan wel bij. Zoals het nu gaat kan het gewoon niet meer verder.’