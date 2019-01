Theo Francken over gerechtelijk onderzoek naar humanitaire visa: 'Ik heb sterke schouders'

Begin deze week kwam aan het licht dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam oosterse christenen mogelijk aan humanitaire visa heeft geholpen in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Hoewel hij donderdag in de Kamer op de oppositiebanken zit, kreeg hij de wind van voren. Francken nam het woord niet ('ik had ook geen vraag'), maar enkele uren later deed hij dat wel bij ROB-tv. 'Ik ben de populairste politicus van het land en ik moet en zal vallen, ze hebben bloed geroken. Ze zullen blijven proberen om mij te doen vallen, maar ik heb sterke schouders', klonk het.

Dat N-VA wegens deze zaak uit de regering zou zijn gestapt, noemde hij 'te gek voor woorden'. Het verstrekken van humanitaire visa behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Dat er nu kritiek luidt op de wijze waarop Francken dat heeft aangepakt, vindt hij 'zeer goedkoop'. 'Ze hebben vier en een half jaar niks gezegd, in tegenstelling tot wat mevrouw Lanjri (CD&V-Kamerlid, nvdr) zegt. In de regering heb ik daar nooit kritiek op gekregen, integendeel zelfs, een proficiat. De MR, minister Reynders,... Buitenlandse Zaken was volledig op de hoogte. We hebben schouder aan schouder een persconferentie gegeven naar aanleiding van de redding van die mensen uit Aleppo, en diezelfde partijen steken nu een mes in mijn rug'.

Francken verdedigde ook opnieuw het model van de humanitaire visa. 'Ik zou het absoluut opnieuw doen. Alleen is het heel spijtig dat er mogelijk één iemand misbruik heeft gemaakt van mijn vertrouwen, maar ook zeker van heel veel christenen door daar geld voor te vragen. Dat was zeker nooit de bedoeling, en zeker niet in mijn opdracht', aldus het N-VA-boegbeeld.

De advocaat van Kucam stelde eerder op donderdag dat zijn cliënt zelf al in juli aan het kabinet had gemeld dat hij informatie had vernomen over geldstromen naar passeurs en reisbureau's, die mensen moesten overbrengen van Syrië naar Libanon. 'Dat is niet juist', reageerde Francken, die na de verklaring van de advocaat ook opnieuw navraag had gedaan bij zijn vroegere kabinetsmedewerkers.