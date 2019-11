Theo Francken (N-VA): 'Eigenlijk zou België migranten naar Italië moeten overvliegen'

Voormalig staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet de spreken over de plannen om België te laten deelnemen aan een nieuwe spreidingsplan voor migranten. 'Waar zijn we eigenlijk mee bezig?'

Theo Francken (N-VA) © belga

Eind september kwamen Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta een nieuw en tijdelijk spreidingsplan overeen voor bootvluchtelingen die op de Middellandse Zee worden gered. Vorige week woensdag keurde een meerderheid mét CD&V maar zónder Open VLD in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen een resolutie goed die de regering oproept om mee te stappen in het initiatief. Volgende week zal het federaal parlement naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde doen.

