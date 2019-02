'Terwijl onze kinderen brossen voor bossen passeren groene graaiers nog eens langs de kassa'

Onlangs werden bij de Brusselse justitie de cadeautjes kwistig uitgedeeld. Rechter Francine De Tandt werd na acht jaar 'diepgaand onderzoek' van corruptie vrijgesproken. Graaf Maurice Lippens en zijn derivatencowboys gingen na tien jaar vrijuit in de Fortis-zaak. Al is het wettelijk in orde, dan is het wettelijke niet in orde.

Net zoals de casinokapitalisten van Dexia, de Gemeentelijke Holding en Arco werden de grootste bankrovers uit onze geschiedenis niet vervolgd voor het tillen van de bevolking voor miljarden euro's. Door onze klassenjustitie en medeplichtige politici gaan fraudeurs en witteboordencriminelen meestal vrijuit. Hun strafzaken verjaren of worden met een minnelijke schikking afgekocht. Hun strafblad blijft dan blanco en ze kunnen in krijtstrepenpak hun rooftochten verder zetten.

Delen Door onze klassenjustitie en medeplichtige politici gaan fraudeurs en witteboordencriminelen meestal vrijuit.

Het kan nog driester. Sommige graaiers worden ook nog eens beloond met nieuw gemeenschapsgeld. Luc Desender, voormalig topman van het failliete Electrawinds SE, kreeg zopas 1,25 miljoen euro subsidie van de Vlaamse Overheid voor zijn vennootschap RenaSci Recycling, een afvalverwerkingsfabriek in Oostende.

Aan schizofrenie geen gebrek bij onze Vlaamse regenten. Op Lernout & Hauspie na is er in Vlaanderen geen enkel onderneming te vinden die de belastingbetaler met subsidies zo zwaar getild heeft als Electrawinds. In vergelijking met Luc Desender is Jeroen Piqueur van Optima Bank een koorknaap.

Toen de subsidielurker Electrawinds in 2014 naar de haaien ging, kwam Stéphane Moreau, de zonnekoning van de corrupte overheidsvehikels Publifin-Nethys en Co, de keizer van Oostende ter hulp. Socialistische solidariteit omdat SP.A-kameraad Johan Vande Lanotte dreigde te verdrinken in de ondergang van het Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds en de bijhorende coöperatieve CVBA Groenkracht.

Niet zozeer omdat Vande Lanotte met zijn managementvennootschap Mabuspo ook zelf een 160-tal aandelen ter waarde van 20.000 euro gekocht had van die coöperatie, maar vooral omdat er 4.000 kleine coöperanten uit zijn kieskring zo'n 18,3 miljoen in het groene vehikel hadden gestort. Deze centen werden voor 95% doorgesluisd naar Electrawinds. Er dreigde een mini-Arco voor de rode Keizer, die- tussen enkele ministerfuncties door- baas was van Electrawinds en vurig propagandist van Groenkracht.

De intercommunale Publifin (toen nog Tecteo geheten) nam via haar dochterbedrijf Elicio enkele koninginnestukken uit de failliete boedel van de windmolenboer over, en engageerde zich om tegen 2025 aan de coöperanten van Groenkracht hun geïnvesteerd kapitaal terug te betalen. Ze zijn nog altijd in blijde verwachting.

Delen Op Lernout & Hauspie na is er in Vlaanderen geen enkel onderneming te vinden die de belastingbetaler met subsidies zo zwaar getild heeft als Electrawinds.

Tot op heden heeft er echter nog geen enkele coöperant van Groenkracht ook maar één euro terugbetaald gekregen. De offshore-windmolenparken Norther, C-power en het consortium NV Otarys Rs, dat een poot heeft in drie nieuwe projecten (Rentel, Seastar & Mermaid) en waarvan Vande Lanotte zelf voorzitter was, kwamen zo ook binnengewaaid in de portefeuille van Stéphane Moreau. Door allerhande machinaties werd de rechtvaardige koophandelsrechter nagenoeg gedwongen Electrawinds te verkopen aan Tecteo of Elicio & CO. Bevoorrechte schuldeisers stonden plots hun voorrang af om de deal mogelijk te maken. De belastingbetaler werd in de wind gezet.

De Oostendse keizer had geen kleren aan, maar kreeg een schaamlapje van zijn rode Waalse kameraden. De belastingbetaler bleef achter met een kater van miljarden aan toekomstige groenestroomcertificaten en een put van 142,5 miljoen euro. Allemaal verkwanseld subsidiegeld dat met hand- en spandiensten verzameld was bij allerhande overheidsinstellingen zoals de GIMV, de Gemeentelijke Holding, SRIW, DG infra+, Belfius, PMV, de Vlaamse Regering, FPIM... In elke bananenrepubliek word je voor dergelijk beleid achter de tralies gezet. Hier krijg je een pak nieuw belastinggeld.

We worden geregeerd door idioten

De groene jaknikkers van de Vlaamse Regering, verdoofd door C02 , hebben nu voor een kerstcadeautje van 1,25 miljoen euro aan Desender gezorgd. Lof der zotheid. Terwijl deze Vlaamse regenten belastinggeld rondstrooien, moet het overheidsagentschap Vlaio 573.749,13 euro subsidiegeld terug eisen van Electrawinds, omdat het onregelmatig haar gebouwen doorverkocht aan Nethys en haar assets aan Elicio. We worden geregeerd door idioten. De linkerhand weet niet wat de rechterhand doet.

Toen Electrawinds een beroep deed op de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) werd hun bestuurder Luc Desender door de rechtbank uit zijn bestuurdersfuncties ontzet wegens 'het zich niet gedragen als een normale bestuurder, zware tekortkomingen in het beheer, bijdragen tot onenigheid in het bestuur en verlamming van de herfinanciering...' Desender was een sneue handelaar in schulden met veel wind in de broek. Dan spreken we nog niet over de groene economische kerkhoven die hij achtergelaten heeft in het Italiaanse Pontedera, in het Servische Vojvodina, of op Sao Tome waar een natuurreservaat vol palmbomen omgekapt werd om ze hier in een verbrandingsoven te gooien voor groenestroomcertificaten.

Zelfs de NMBS is ooit ontspoord door Electrawinds. Het verpatste in 2006 het noodlijdende ABX aan de Britse Investeringsgroep 3i voor 10 miljoen euro met de belofte om 80 miljoen te investeren in kapitaal. Prompt stortte 3i ook 30 miljoen euro in de pot van Electrawinds voor 18% van de aandelen. Amper twee jaar later verkocht 3i haar ABX-aandelen aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro en haar Electrawindsaandelen aan NV Winpar van Desender voor 50 miljoen euro. Jackpot. Deze laatste deal werd gefinancierd met belastinggeld en waarborgen van PMV, FPIM & CO.

Hoe Desender met Winpar en zijn acolieten, evenals met een beursgang Electrawinds verder nog ten gronde richtten zou ons hier te ver leiden. Toch trokken onze Vlaamse regenten terug de overheidsschuif open om hem een kerstcadeautje van 1,25 miljoen euro toe te stoppen. Schuldig verzuim of medeplichtigheid? Groene verdwazing of CO2-vergiftiging? Te lang rondgedobberd in de graaibaai op de Justeni, het motoryacht van Desender of oudejaar gevierd op een Frans kasteel? En onze kinderen maar brossen voor de bossen.

Lees ook:

'Beste Johan Vande Lanotte, elk keizerrijk lijdt aan erosie, en er zijn kapers op de kust'

'Een graaicultuur kan slechts gedijen dankzij de collaboratie van alle regeringspartners'