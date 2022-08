‘Terroristen in Zaventem hadden eerst EK voetbal als doelwit’

De terroristen die op 22 maart 2016 in België aanslagen pleegden, hadden eigenlijk het Stade de France in Parijs op het oog. Daar wilden ze toeslaan op 10 juni 2016, op de dag dat de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap plaatsvond.

Zo berichten VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws, die de akte van inbeschuldigingstelling konden inkijken voor het proces over de aanslagen in Brussel.

Ongeveer 75.000 mensen stroomden op die avond samen aan het Stade de France. Ook president François Hollande zat op de tribune om het Franse nationale team aan te moedigen, die tegen Roemenië speelde.

Toen de terreurgroep in maart 2016 in België toesloeg – met aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek, waarbij 32 mensen stierven – deden al gauw geruchten de ronde dat die doelwitten eigenlijk maar een tweede keuze waren. De terroristen hadden vroeger dan gepland gehandeld omdat ze in het nauw gedreven waren door de arrestatie van Salah Abdeslam, zo bleek uit conversaties die teruggevonden werden op een achtergelaten computer. De terreurcel overwoog een lange lijst van doelwitten, zo blijkt verder nog uit de akte van inbeschuldigingstelling. Er waren ook doelwitten in België bij. Zo onthullen de computers van de terroristen dat er werd gezocht naar informatie over kerncentrales, de Antwerpse haven, de legerkazerne van Flawinne en de ambtswoning van de premier.