Sinds zaterdag 8 mei zijn een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht. Zo mogen onder meer de horecazaken hun terrassen weer openen onder strikte voorwaarden, en wordt de avondklok vervangen door een samenscholingsverbod.

Sinds zaterdag mogen de terrassen open blijven van 08.00 tot 22.00 uur. Er gelden wel nog enkele beperkingen. Zo mogen aan elke tafel maximaal vier personen zitten, behalve als het gezin uit meer dan vier mensen bestaat. Tussen de tafelgezelschappen moet minimaal 1,5 meter afstand zijn en klanten mogen enkel aan de tafels plaatsnemen.

Het personeel moet altijd een chirurgisch mondmasker dragen. Klanten mogen hun mondmasker afzetten als ze aan tafel zitten. Bediening aan de bar is niet toegestaan. Klanten mogen enkel naar binnen om de sanitaire voorzieningen te gebruiken, om via de binnenruimte het terras te betreden of om te betalen.

Een registratieplicht is er niet, maar de horeca vraagt wel om zo veel mogelijk op voorhand te reserveren. Het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.

Plexischermen

Er was heel wat te doen over de vraag of horecazaken nu wel of niet plexischermen mogen plaatsen, om zo meer tafels te kunnen plaatsen. Dat was wel opgenomen in het protocol dat de sector met de overheid had opgesteld, maar in het ministerieel besluit is er geen sprake van plexischermen, enkel van 1,5 meter afstand. Verscheidene burgemeesters hebben wel al laten weten dat ze niet van plan zijn om het verbod op plexischermen te handhaven.

Geen avondklok, wel samenscholingsverbod

Sinds zaterdag geldt de avondklok niet langer. In de plaats daarvan geldt er een samenscholingsverbod van meer dan drie personen van middernacht tot 05.00 uur 's ochtends. Daarbuiten zijn samenscholingen van tien personen toegelaten. De verkoop van alcohol wordt toegelaten tot 22.00 uur, zoals in de horeca.

Evenementen

Ook andere elementen van het buitenplan treden in werking. Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten kunnen weer buiten plaatsvinden met maximaal 50 personen. Ook mogen de buitenruimten van pretparken heropenen en zijn professionele brocantes en rommelmarkten buiten weer toegelaten, net als sportactiviteiten zonder publiek en georganiseerde buitenactiviteiten tot 25 personen. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10.

Woonzorgcentra

In Vlaanderen gelden er sinds zaterdag ook een reeks versoepelingen voor de woonzorgcentra. Naast de twee knuffelcontacten per bewoner, die om de twee weken mogen wisselen, mogen de bewoners ook andere bezoekers ontvangen. Die moeten wel een mondmasker dragen en de afstandsregels blijven respecteren. In de buitenlucht mogen bewoners en bezoekers met tien tegelijk samenkomen. Ook mogen de cafetaria's in de woonzorgcentra weer opengaan. Dat geldt wel enkel voor bewoners en hun bezoekers, dus niet voor externen.

