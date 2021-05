De regels over de plexischermen op de terrassen moeten worden aangepast. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdagochtend gezegd in De Ochtend op Radio 1. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt dat het thema dinsdag aan bod komt.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam vrijdagochtend, 24 uur voor de heropening van de horeca, met de verrassende mededeling dat terrassen geen plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te kunnen zetten. Die mededeling over een ministrieel besluit - en vooral de timing ervan - viel bij vele gemeentebesturen in slechte aarde.

Dat was ook het geval in Antwerpen. Burgemeester De Wever kreeg naar verluidt vele vragen van horeca-uitbaters over de heropening van de terrassen, zei hij in De Ochtend. 'Als je dan ook het ministerieel besluit pas laat krijgt vrijdag en bijvoorbeeld de regels over het samenscholingsverbod gaan al om middernacht in, dan is het moeilijk natuurlijk.' De Wever sprak in dat verband van een echte 'cock-up' (blunder, red).

De burgemeester zal de wet handhaven, maar zeker wat de plexischermen betreft, zal de politie met zachte hand optreden. 'De regering moet terugkomen op dat besluit, want dat is eigenlijk niet te handhaven', aldus De Wever.

Lees ook: Veel lokale besturen zullen verbod op plexischermen op terrassen niet handhaven

'De duivel zit in de details'

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden gaf toe dat de communicatie onduidelijk verlopen is. 'In het protocol van de overheid en de sector stond dat de tafels wel dichter bij elkaar mochten staan, maar dat klopt niet', zei ze. Dat het ministerieel besluit pas vrijdag gepubliceerd kon worden, komt doordat het advies van de Raad van State pas donderdagavond om 21.45 uur binnenliep, aldus Verlinden. De minister benadrukte wel dat alle regels al in het ontwerp van het ministrieel besluit stonden op 29 april. De burgemeesters hebben die tekst via de gouverneurs toen ook al ontvangen, zei ze. De Wever beaamde dat, maar 'dat blijven natuurlijk voorlopige teksten', klonk het. 'De duivel zit in de details', voegde hij toe.

Minister Verlinden zei de frustratie van de horeca-uitbaters te begrijpen. Het item zal dinsdag op het Overlegcomité ook op de agenda staan, klonk het, 'gezien de vele vragen', al blijft de veiligheid wel primeren. 'Uiteraard willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om een terras te doen, maar het moet veilig kunnen. We moeten luisteren naar wat wetenschappers en experts zeggen, om toch voorzichtig te blijven. Er liggen nog meer mensen in de ziekenhuizen en op intensieve dan een jaar geleden.'

Eerder verontschuldigde vicepremier Vincent van Peteghem (CDV) zich ook al voor de onduidelijke communicatie over de plexischermen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam vrijdagochtend, 24 uur voor de heropening van de horeca, met de verrassende mededeling dat terrassen geen plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te kunnen zetten. Die mededeling over een ministrieel besluit - en vooral de timing ervan - viel bij vele gemeentebesturen in slechte aarde.Dat was ook het geval in Antwerpen. Burgemeester De Wever kreeg naar verluidt vele vragen van horeca-uitbaters over de heropening van de terrassen, zei hij in De Ochtend. 'Als je dan ook het ministerieel besluit pas laat krijgt vrijdag en bijvoorbeeld de regels over het samenscholingsverbod gaan al om middernacht in, dan is het moeilijk natuurlijk.' De Wever sprak in dat verband van een echte 'cock-up' (blunder, red).De burgemeester zal de wet handhaven, maar zeker wat de plexischermen betreft, zal de politie met zachte hand optreden. 'De regering moet terugkomen op dat besluit, want dat is eigenlijk niet te handhaven', aldus De Wever. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden gaf toe dat de communicatie onduidelijk verlopen is. 'In het protocol van de overheid en de sector stond dat de tafels wel dichter bij elkaar mochten staan, maar dat klopt niet', zei ze. Dat het ministerieel besluit pas vrijdag gepubliceerd kon worden, komt doordat het advies van de Raad van State pas donderdagavond om 21.45 uur binnenliep, aldus Verlinden. De minister benadrukte wel dat alle regels al in het ontwerp van het ministrieel besluit stonden op 29 april. De burgemeesters hebben die tekst via de gouverneurs toen ook al ontvangen, zei ze. De Wever beaamde dat, maar 'dat blijven natuurlijk voorlopige teksten', klonk het. 'De duivel zit in de details', voegde hij toe.Minister Verlinden zei de frustratie van de horeca-uitbaters te begrijpen. Het item zal dinsdag op het Overlegcomité ook op de agenda staan, klonk het, 'gezien de vele vragen', al blijft de veiligheid wel primeren. 'Uiteraard willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om een terras te doen, maar het moet veilig kunnen. We moeten luisteren naar wat wetenschappers en experts zeggen, om toch voorzichtig te blijven. Er liggen nog meer mensen in de ziekenhuizen en op intensieve dan een jaar geleden.'Eerder verontschuldigde vicepremier Vincent van Peteghem (CDV) zich ook al voor de onduidelijke communicatie over de plexischermen.