Op 17 mei is Tom Waes op Eén te zien in Reizen Waes blijft thuis, nadien volgt de minireeks Reizen Waes: Japan. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 18 minuten en 34 seconden nodig.

Hoe gaat het met u?

...

Hoe gaat het met u? Ik ben niet ziek en in mijn familie is iedereen gelukkig ook nog gezond. Maar ik heb zeer weinig werk. We proberen een Vlaamse editie van Reizen Waes uit de grond te stampen, maar filmen is voorlopig onmogelijk en ook de toekomst is onzeker: willen we echt een reeks waarin iedereen mondmaskers draagt? Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? De voorbije 24 uur? Zeg maar de voorbije acht weken: enkel met mijn vrouw en mijn kat. Maakt het coronavirus u bang? Niet bang, wel voorzichtig. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Nee, dat is nog een stukje erger. Als ik mensen hoor zeuren over deze 'lockdown light' denk ik toch aan de vele Syriërs die niet op straat kúnnen komen, omdat ze anders misschien worden neergeschoten. Of aan mijn grootvader die vijf jaar lang in krijgsgevangenschap zat. Kent u iemand die besmet is met het virus? Acht vrienden, die samen op skivakantie zijn geweest, waren allemaal besmet. Ze zijn serieus ziek geweest, maar intussen gelukkig genezen. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Ze zitten allemaal op kot en blijven braaf binnen. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Ik heb al eens boodschappen gedaan voor een buur. En net als veel andere Vlamingen ben ik aan het bakken geslagen. De conciërge van ons flatgebouw heeft al een pak wafels gekregen. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Het is rijkelijk laat, maar ik heb nu ook The Crown bekeken: een ontzettende aanrader. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Op dit moment ben ik bezig in vijf boeken: Le petit Deborsu: Namen van Christophe Deborsu, Zeg nooit nooit, het verhaal van Stig Broeckx, Brief answers to the big questions van Stephen Hawking, Napoleons nachtmerrie van Johan Op de Beeck en Fifty places to sail before you die. Ik kan niet zeilen, maar dat laatste is alvast erg inspirerend. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Ik heb alles van Alex Agnew nog eens beluisterd en er is nu eindelijk tijd om Interne Keuken in te halen. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Elke ochtend lopen we een halfuur en ik fiets ook vrij veel. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Als ik speel, is het om te winnen. Risk speelde ik vroeger regelmatig met een fanatieke bende, waar dus ook waanzinnige ruzies van kwamen. Durft u nog te kussen? Alleen met mijn vrouw. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Absoluut, en hij miauwt ook veel meer naar mij. Hoe houdt u contact met uw ouders? We bellen en skypen. En ik ben al twee keer samen met mijn zoon langs hun appartement gefietst. Dan staan zij op hun balkon en wij dertig meter verderop. Heel bizar, maar ze vonden dat toch tof. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee. Ik vrees dat ik alleen nog maar geld heb verloren, want zonder draaidagen zijn er ook geen inkomsten. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Met een stuk of tien vrienden in de tuin zitten, écht samen. En mijn kinderen eens goed vastpakken. Boezemt de toekomst u angst in? Nee, we komen er wel door. Ik hoop alleen dat we er ook iets uit leren. In mijn geval: dat ik niet zo veel tijd hoef te verspillen in de file voor al die vergaderingen in Brussel.Heeft deze crisis ook mooie kanten? Overal ter wereld nemen dieren weer hun plaats in, en de waterkwaliteit in Venetië is fantastisch. Dat, en de overvloed aan tijd.