Vlaanderen kampt met een steeds groter tekort aan pleeggezinnen. Nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen laten zien dat de wachtlijst sinds eind 2017 is gegroeid van nog geen 600 naar vandaag bijna 1000 kinderen en jongeren.

Volgens het registratierapport van Pleegzorg telde Vlaanderen eind 2018 bijna 5500 pleeggezinnen. Samen vangen die meer dan 7000 kinderen of jongeren met een moeilijke thuissituatie op. Het rapport, dat Knack kon inkijken, laat ook zien dat het aantal pleeggezinnen de afgelopen jaren bleef stijgen. Die stijging blijkt evenwel niet te volstaan om antwoord te bieden op de almaar groeiende vraag. Het onevenwicht zorgde ervoor dat de wachtlijst bij Pleegzorg in anderhalf jaar tijd bijna 40 procent langer werd. Concreet wil dat zeggen dat voor 980 kinderen en jongeren naar een geschikt pleeggezin wordt gezocht.

Of die groeiende vraag wijst op meer zorgwekkende situaties binnen de Vlaamse gezinnen is volgens Pleegzorg Vlaanderen moeilijk te zeggen. 'Er is over het algemeen meer vraag naar jeugdhulp', zegt woordvoerder Jan Brocatus. 'Wellicht wijzen deze cijfers er ook op dat men tegenwoordig wat makkelijker de weg vindt naar de jeugdhulp.'

De cijfers worden bekendgemaakt aan de vooravond van de Week van de Pleegzorg, van 15 tot 24 november.

