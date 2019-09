Tekenaar Rinus Van de Velde maakt een film: 'Ik wil laten zien dat alles nep is'

Kunstenaar Rinus Van de Velde heeft een film gemaakt die perfect aansluit bij zijn houtskooltekeningen. Om The Villagers op groot scherm te kunnen bekijken, moet u in Tim Van Laere Gallery in Antwerpen eerst door de decors ervan wandelen. Welkom in de wereld van bordkarton.

© JONAS LAMPENS

Twee jaar lang heeft Rinus Van de Velde aan zijn film The Villagers gewerkt. Maar verwacht geen klassieke speelfilm. The Villagers - 40 minuten lang - ligt in de lijn van het oeuvre dat Van de Velde heeft opgebouwd: de sfeer van zijn monumentale, zwart-witte houtskooltekeningen - op zich zijn dat al filmstills - zit er helemaal in en tegelijk zet hij een volgende stap in het gebruik van zijn zelfgemaakte, kleurrijke decors.

