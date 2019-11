'Ik ben moe, ik heb er genoeg van, ik heb mijn lesje geleerd.' Dat heeft de Antwerpenaar Abdellah Nouamane, codenaam Abu Jihad Al-Belgiki en een van de meest beruchte Belgische Syriëstrijders, in een gevangenis in Noord-Syrië aan een Nederlandse journalist verklaard.

De Nederlandse reporter Hans Jaap Melissen was in de gevangenis omdat hij daar een gevangen Nederlander ging interviewen voor een reportage voor het programma EenVandaag. Per toeval kon hij ook met Nouamane spreken. Terzake zond zijn reportage uit.

De gewezen militant van Shariah4Belgium uit Antwerpen trok in 2013 naar het front. Daar groeide hij uit tot een van de beruchtste Belgische strijders, zeker nadat hij een 'oorlogsverklaring' aan het adres van ons land had geuit.

'Alles in België gaat in de lucht', zo sprak hij in augustus 2015 in een geluidsboodschap. 'Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen... Wij houden geen rekening meer met onschuldige slachtoffers.'

Nouamane werd verschillende keren doodverklaard, maar hij zit nu, naar eigen zeggen, al negen maanden gewond in de gevangenis. 'Ik heb geen bloed aan mijn handen, ik heb niemand onthoofd, gedood of verbrand', vertelt hij aan de Nederlandse reporter. 'Ik ben moe, ik heb er genoeg van, ik heb mijn lesje geleerd.'