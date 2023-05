Syrië na elf jaar opnieuw welkom bij vergadering Arabische Liga

Met het bijwonen maandag van een voorbereidende vergadering voor de top van vrijdag in Saoedi-Arabië, heeft Syrië heeft meer dan een decennium van diplomatieke isolatie in de Arabische Liga beëindigd.

‘Verwelkom de Arabische Republiek Syrië in de Liga van Arabische Staten’, zei de Saoedische minister van Financiën Mohammed al-Jadaan op de bijeenkomst in Jeddah, die rechtstreeks werd uitgezonden door de staatszender al-Ekhbariya.

Het is de eerste keer dat Syrische functionarissen een bijeenkomst van de Arabische Liga bijwonen sinds november 2011, toen de pan-Arabische organisatie het regime van president Bashar al-Assad schorste vanwege het gewelddadige optreden tijdens betogingen, die uiteindelijk escaleerden tot een conflict dat meer dan 500.000 doden en miljoenen ontheemden heeft geëist.

In een regionale context van diplomatieke toenadering heeft de Liga het Syrische regime op 7 mei in ere hersteld, waarmee de terugkeer van Bashar al-Assad in de Arabische schoot is gegarandeerd. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft de Syrische president op 10 mei uitgenodigd voor de jaarlijkse top die vrijdag in de kuststad Jeddah aan de Rode Zee wordt gehouden. Dit is zijn eerste deelname sinds 2010, toen de top in Libië werd gehouden.

Regionale hoofdsteden hebben geleidelijk toenadering gezocht tot Bashar al-Assad, die met cruciale steun van Iran en Rusland aan de macht is gebleven en verloren gebied heeft heroverd, hoewel grote delen van Noord-Syrië nog steeds niet door de regering worden gecontroleerd. De diplomatieke activiteit is met name toegenomen na de dodelijke aardbeving die Syrië en Turkije op 6 februari trof.