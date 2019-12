'Volgens een kerstpeiling van Het Belang van Limburg klimt het VB in de eigen provincie nu al tot 28,6 procent. De N-VA valt terug tot 18,6 procent en is de grootste 'dader'', schrijft Knack-redacteur Walter Pauli.

Veel positiefs valt er niet te schrijven over de vaderlandse politiek. Niet alles, wel veel begint op 26 mei, op het moment dat duidelijk wordt dat het Vlaams Belang een nieuwe jour de gloire kent. Het was niet de eerste Zwarte Zondag en het zal ook niet de laatste zijn: ons politieke systeem heeft leren leven met radicale en extremistische partijen. Wat de laatste verkiezingsdag zo speciaal maakt, is de reactie van de N-VA. De partij lijdt die dag een kolossale nederlaag maar blijft met voorsprong de grootste politieke formatie van het land. Die dubbele situatie nodigt haar uit om een dubbele boodschap te lanceren. Bart De Wever erkent zijn nederlaag, maar roept tegelijk 'het Vlaams-nationalisme' uit tot de grote winnaar van de verkiezingen. Daarmee vestigt hij een moeilijk te kloppen snelheidsrecord: op de avond van de verkiezingen begint hij al de strijd om de komende peilingen en de vol...