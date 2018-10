'Stoere taal, snelle jongens en trendy gadgets': veiligheidsthema domineert verkiezingsdebat in Antwerpen

Vrijdagavond kruisten zes Antwerpse partijen op het debat van Knack en Radio 1 de degens over de politieke toekomst van 't Stad. Vooral de veiligheid in de straat en de veiligheid op de fiets waren voer voor discussie. 'Voor eens en voor altijd: verkeersonveiligheid is niet de schuld van de fietsers', zei Groen-lijstrekker Wouter Van Besien aan N-VA.