Antwerps korpschef en SP.A-lijsttrekker Beels in de clinch over wijkagenten

Muyters ontkent daarin de beweringen van Beels - zonder haar bij naam te noemen - over een afbouw van de wijkwerking en roept op om het hoofd koel te houden 'en ons niet gek te laten maken door wat bepaalde Pinokkio's allemaal beweren in de pers'.

Beels zegt het in een reactie 'verwonderlijk' te vinden 'dat een burgemeester die een neutrale overheid wil, zijn korpschef aan politiek laat doen', daarmee verwijzend naar een andere discussie in de Antwerpse campagne de voorbije weken, namelijk die rond het hoofddoekenverbod aan stedelijke loketten. 'Voor mij moet het gaan over: welke politie willen we voor de Antwerpenaar?', aldus nog Beels.

'Uit grote appreciatie voor het werk van politieagenten pleit ik daarom steeds voor meer aanspreekbare politie en politiekantoren in de wijken.'

Beels, zelf voormalig politiecommissaris in Antwerpen, had net als kopstukken van verschillende andere partijen de voorbije weken in debatten gesteld dat de wijkwerking van de Antwerpse lokale politie onder het huidige stadsbestuur is afgebouwd.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ontkent die bewering met klem, aangezien er net meer wijkagenten aan de slag zijn dan voorheen. De discussie raakt echter maar niet beslecht, aangezien die agenten volgens Beels dan weer te veel administratief werk zouden moeten doen en te veel vanuit een combi zouden moeten werken in plaats van echt aanspreekbaar te zijn op straat.