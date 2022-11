Stiptheid treinen op laagste niveau in bijna vier jaar

De stiptheid van de passagierstreinen op het Belgische spoornet is in oktober gezakt naar het laagste niveau sinds november 2018. Dat blijkt dinsdag uit gegevens op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

Tijdens de maand oktober kwam 85,2 procent van de treinen met maximaal zes minuten vertraging aan in Brussel of in het eindstation. In september bedroeg de stiptheid 88,7 procent, in oktober vorig jaar was dat 89,6 procent.

Tijdens de herfst (vooral de maanden oktober en november) is er traditioneel een dip in de stiptheidscijfers.

De voornaamste oorzaak van vertragingen waren in oktober “derden” (zoals spoorlopers, persoonsongevallen of nog kabeldiefstallen). Die categorie vertegenwoordigde ruim 41 procent van de vertragingen.

Daarnaast was 37,1 procent toe te wijzen aan spoorwegmaatschappij NMBS en 18,5 procent aan Infrabel.

Er werden tijdens de maand oktober ook 3.775 treinen volledig of gedeeltelijk afgeschaft. Dat komt overeen met 3,9 procent van alle treinen. In oktober vorig jaar ging het om 3,1 procent. De stiptheid ligt al nagenoeg het hele jaar lager dan in 2021. Van januari tot en met september (het meest recente overzichtscijfer op de website van de NMBS) bedroeg de stiptheid 90,6 procent, tegen 92,6 procent in heel 2021.