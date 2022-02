Knack-journalist Stijn Tormans is, voor de derde keer al in zijn carrière, uitgeroepen tot meesterverteller. De eretitel is bestemd voor de auteurs van 'de beste verhalende journalistiek' van het afgelopen jaar in Nederland en Vlaanderen.

Met de titel wil de Stichting Verhalende Journalistiek de schijnwerpers richten op 'verhalen die tot de verbeelding spreken, staan voor iets groters en je meeslepen tot het eind'.

Onze collega Stijn Tormans (1976) krijgt de titel meesterverteller voor zijn reportage 'Alleen op een eiland in de Maas', die verscheen in Knack van 6 oktober 2021. Tormans liet zich voor zijn verhaal inspireren door de Nederlandse schrijvers Jan Wolkers en Godfried Bomans, die zich vijftig jaar eerder tijdelijk hadden teruggetrokken op het eiland Rottumerplaat in de Waddenzee. In plaats van Rottumerplaat koos Tormans evenwel voor een onbewoond eiland(je) in de Maas, pal op de grens tussen Nederland en België. 'Ik wilde niet naar Rottumerplaat, omdat zij dat al gedaan hadden. Ik wilde een eiland vinden dat iets vertelde over onze tijd. En toen overstroomde de Maas.'

Een week lang leefde Tormans in isolement, zonder gsm of contact met de buitenwereld. 'Maar hoe ver je ook van de actualiteit verwijderd bent, ze haalt je toch weer in. Ik zag daar plots hele inboedels aanmeren. Ik zag wat de klimaatopwarming doet met een mens.'

Het verhaal eindigt als Tormans tot de orde wordt geroepen door twee inspecteurs van Rijkswaterstaat, die hem vertellen dat zijn verblijf illegaal is. 'Vandaag aanvaarden wij het niet meer dat iemand zich zomaar terugtrekt uit de maatschappij', stelt Tormans. 'Je kunt vandaag heel erg eenzaam zijn - dat is een van de grootste problemen van onze tijd. Maar alleen zijn, dat is een stuk moeilijker.'

De titel meesterverteller gaat naar in totaal tien vertellers. Behalve geschreven verhalen komen ook podcasts, radioreportages en tv-programma's in aanmerking.

Stijn Tormans werd al eens tot meesterverteller gekroond in 2013 (met het verhaal 'Romeo en Julia op Route 66') en in 2014 (met 'De klas van 74'). In 2011 won hij de Grote Prijs Jan Wauters, een initiatief van de VRT dat 'creatief en uitmuntend taalgebruik' bekroont.

De meestervertellers worden op 23 maart gehuldigd in De Brakke Grond in Amsterdam.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

