Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 kan een cyclisch virus worden, wat betekent dat het elk seizoen terugkeert. 'Maar dat is op zich niet erg', beklemtoonde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht dinsdag tijdens de dagelijkse persbriefing.

'We verwachten dat het zich op termijn, binnen enkele jaren, meer en meer zal gedragen als een verkoudheidsvirus. De gevolgen van een besmetting zullen dan minder erg zijn', verwacht Van Gucht.

Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde, omdat er op dit moment binnen de bevolking nog te weinig immuniteit tegen het virus bestaat. 'We moeten dus nog een hele periode doorgaan waarin er heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden', zegt Van Gucht.

Hij verwacht dus dat het virus binnen enkele jaren een seizoensvirus wordt dat eerder zal leiden tot verkoudheidssymptomen. 'Omdat er tegen dan een gedeeltelijke immuniteit zal zijn, zullen de gevolgen daarvan minder erg zijn', aldus de wetenschapper. Het is echter nog enkele jaren wachten vooraleer het evenwicht bereikt is tussen infectiedruk en populatie-immuniteit, zegt Van Gucht.

'We verwachten dat het zich op termijn, binnen enkele jaren, meer en meer zal gedragen als een verkoudheidsvirus. De gevolgen van een besmetting zullen dan minder erg zijn', verwacht Van Gucht.Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde, omdat er op dit moment binnen de bevolking nog te weinig immuniteit tegen het virus bestaat. 'We moeten dus nog een hele periode doorgaan waarin er heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden', zegt Van Gucht. Hij verwacht dus dat het virus binnen enkele jaren een seizoensvirus wordt dat eerder zal leiden tot verkoudheidssymptomen. 'Omdat er tegen dan een gedeeltelijke immuniteit zal zijn, zullen de gevolgen daarvan minder erg zijn', aldus de wetenschapper. Het is echter nog enkele jaren wachten vooraleer het evenwicht bereikt is tussen infectiedruk en populatie-immuniteit, zegt Van Gucht.