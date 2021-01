'Het glas is zowel halfvol als halfleeg', zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano.

De toename van het gemiddeld aantal besmettingen in België vlakt af, meer dan in een aantal van de ons omliggende landen. De recente stijging was grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers. 'Het glas is zowel halfvol als halfleeg', zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano.

De ziekenhuisopnames blijven licht dalen en ook het aantal overlijdens daalt nog. 'We zitten in een plateaufase, legt Van Gucht uit. 'Het evenwicht tussen de maatregelen en de controle op het virus blijft een wankel gegeven.' De mobiliteit is de voorbije dagen flink toegenomen, tot het niveau van begin december. Dat gaf toen aanleiding tot een stijging van de cijfers. 'Bovendien zitten we in de typische griepmaanden', aldus Van Gucht. 'De koude is ideaal voor ademhalingsvirussen, waaronder het coronavirus.'

In de week van 5 tot en met 11 januari werden per dag gemiddeld 2.085 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 24 procent tegenover en week eerder. Die stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar is het opvallendst bij kinderen, tieners en jongvolwassenen. In alle provincie zijn er toenames, van Luik (+ 4 pct) tot Brussel (+ 85 pct). Brussel heeft in absolute aantallen nu het tweede hoogste aantal gevallen na de provincie Antwerpen. 'Dat is opvallend, want Brussel was de afgelopen weken en maanden steevast bij de beste leerlingen', aldus Van Gucht. 'De stijging is grotendeels te verklaren door de terugkerende reizigers en de massale testen in die groep.'

De ziekenhuisopnames dalen nog, maar stijgen wel in Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Luik. In de woonzorgcentra bleef het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in de week van 6 tot en met 12 januari min of meer stabiel. In Vlaanderen is er een lichte daling, in Brussel en Wallonië een lichte stijging. In Vlaanderen werden 7 besmettingen op 1.000 besmettingen vastgesteld, tegenover 8 een week eerder. Het aantal woonzorgcentra in Vlaanderen dat kampt met een grote uitbraak (meer dan 10 nieuwe besmettingen) daalt naar 5 procent.

