Steven Creyelman (Vlaams Belang) neemt ontslag als voorzitter Kamercommissie Legeraankopen

Kamerlid Steven Creyelman neemt per direct ontslag uit de commissie Legeraankopen, die hij voorzat. Dat meldt Vlaams Belang donderdag.

‘Steven Creyelman heeft de afgelopen dagen de partij en haar voorzitter onvoldoende en onvolledig ingelicht over de contacten met zijn broer’, klinkt het bij de partij. Steven werd gevraagd ontslag te nemen uit de commissie en bevestigt daarop in te gaan, aldus nog de mededeling.

Donderdag bleek uit onthullingen van De Tijd dat Steven Creyelman veel vaker voorkomt in de gelekte berichten die zijn broer Frank de voorbije jaren uit­wisselde met een Chinese ­inlichtingenofficier dan tot dusver bekend.

Zelf had hij geen rechtstreeks contact met de inlichtingendienst, maar in verschillende chats met de geheim agent meldt Frank Creyelman wel hoe hij Steven inschakelde in het parlement.

Vlaams Belang zegt vandaag/donderdag op de hoogte te zijn gesteld door Steven Creyelman dat hij begin deze maand gewaarschuwd werd door de Staatsveiligheid in verband met een poging tot beïnvloeding. ‘In de emotionaliteit van de afgelopen dagen heeft Steven een zware inschattingsfout gemaakt door de partij niet in te lichten hierover’, luidt het.

Het Vlaams Belang kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek. ‘Steven heeft de daden van zijn broer streng veroordeeld en er ondubbelzinnig afstand van genomen. Het track record van onze partij toont ook heel helder aan dat er geen Chinese beïnvloeding is geweest, integendeel. Het Vlaams Belang heeft zich steeds uiterst kritisch opgesteld ten opzichte van China’, aldus nog de mededeling.