Stéphane Moreau, die op het punt staat om aan de kant te worden geschoven als CEO van Nethys, klaagt over de manier waarop met hem afgerekend wordt.

'Ik werd niet beoordeeld als een economische bestuurder, maar als een socialistische militant.' Dat zegt Stéphane Moreau, de CEO van Nethys, een vehikel van de Luikse intercommunale Enodia, zaterdag in Le Soir.

'Als ik geen burgemeester was geweest van Ans, zou er gezegd zijn dat ik een vergoeding kreeg zoals die van andere CEO's van dit soort bedrijven', aldus Moreau. 'Ze hebben verschillende gebreken gevonden, maar over mijn kwaliteiten als manager is me nooit iets verweten', benadrukt hij.

Moreau is van oordeel dat het Waalse decreet voor deugdelijk bestuur 'het niet meer mogelijk maakt om te functioneren in een concurrentieel industrieel milieu'. Als oorzaak daarvan verwijst hij naar 'de administratieve beperkingen die niet meer beheersbaar zijn'.

Moreau merkt daarbij op dat de Waalse regering wel uitzonderingen op het loonplafond toestond aan drie andere overheidsinstellingen: FN Herstal, Sonaca, Prahon. 'Daar is het loonplafond van 266.000 euro, dat ik respecteer, niet van toepassing', verduidelijkt hij.

Voor zijn vertrek krijgt Stéphane Moreau ongeveer 500.000 euro schadevergoeding. De vijf bestuurders samen krijgen 2,5 miljoen euro. 'Het is een blad dat omgeslagen wordt', zegt Moreau. 'Voor iedereen binnen het management is het genoeg geweest'

De algemene vergadering van Nethys heeft vrijdag drie nieuwe bestuurders aangeduid. Het gaat om Jean-Pierre Hansen, Laurent Levaux en Bernard Thiry.