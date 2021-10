De moskee in Heusden-Zolder speelt een "belangrijke rol" bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Die moskee wordt geleid door Mehmet Üstün, de voorzitter van de Moslimexecutieve. Dat staat in een rapport van de Staatsveiligheid dat de redactie van het duidingsprogramma "Pano" (Eén) in handen kreeg. Dat meldt VRT NWS dinsdagavond.

Het zou gaan om een rapport van de Staatsveiligheid, de Belgische inlichtingendienst, van begin vorige maand. Het document zou volgens "Pano" een evaluatie bevatten van verschillende moskeeën. Ook de erkende moskee Sultan Ahmet van Heusden-Zolder in Limburg wordt besproken. De leiding van die moskee is in handen van verschillende leden van de familie Üstün, onder wie Sefa Üstün en zijn oom Mehmet Üstün.

Hoe groot is de buitenlandse invloed op Belgische moskeeën?

📺 Pano onderzoekt het woensdag, om 21u25 op @een en @VRT_NU. #pano pic.twitter.com/uvZyDC9S70 — pano. (@vrtpano) October 4, 2021

Die laatste is sinds mei 2018 ook voorzitter van de Moslimexecutieve, de organisatie die alle moslims in België moet vertegenwoordigen.

In het rapport van de Staatsveiligheid zou staan dat "de Sultan Ahmet-moskee een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van extremisme in Limburg". Tot die conclusie zou de Staatsveiligheid komen op basis van samenwerkingen die de moskee aanging. De naam van Mehmet Üstün zou volgens "Pano" daarbij expliciet vallen.

De doorslaggevende factor blijkt volgens "Pano" een samenwerking van de moskee met het zogenoemde "Islamitische Informatiecentrum" (IIC). De moskee laat volgens de Staatsveiligheid zijn lokalen gebruiken door het IIC en organiseert activiteiten samen met de jongerenafdeling ervan.

Staatsveiligheid zou het IIC een verspreider "van extremisme voor jongeren in Heusden-Zolder en in de bredere regio" noemen. En daardoor zou de moskee, en bij uitbreiding Üstün, daaraan gelinkt worden.

Het zou gaan om een rapport van de Staatsveiligheid, de Belgische inlichtingendienst, van begin vorige maand. Het document zou volgens "Pano" een evaluatie bevatten van verschillende moskeeën. Ook de erkende moskee Sultan Ahmet van Heusden-Zolder in Limburg wordt besproken. De leiding van die moskee is in handen van verschillende leden van de familie Üstün, onder wie Sefa Üstün en zijn oom Mehmet Üstün. Die laatste is sinds mei 2018 ook voorzitter van de Moslimexecutieve, de organisatie die alle moslims in België moet vertegenwoordigen. In het rapport van de Staatsveiligheid zou staan dat "de Sultan Ahmet-moskee een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van extremisme in Limburg". Tot die conclusie zou de Staatsveiligheid komen op basis van samenwerkingen die de moskee aanging. De naam van Mehmet Üstün zou volgens "Pano" daarbij expliciet vallen. De doorslaggevende factor blijkt volgens "Pano" een samenwerking van de moskee met het zogenoemde "Islamitische Informatiecentrum" (IIC). De moskee laat volgens de Staatsveiligheid zijn lokalen gebruiken door het IIC en organiseert activiteiten samen met de jongerenafdeling ervan. Staatsveiligheid zou het IIC een verspreider "van extremisme voor jongeren in Heusden-Zolder en in de bredere regio" noemen. En daardoor zou de moskee, en bij uitbreiding Üstün, daaraan gelinkt worden.