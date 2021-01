In een eigen evaluatie spreekt de Moslimexecutieve over interne destabilisering bij de uitbouw van een Europese islam. In het rapport wordt geen geheim gemaakt van de structurele problemen waarmee de organisatie kampt, al worden man en paard niet ­genoemd, schrijft De Standaard woensdag.

Afgelopen juli hield het Executief van de Moslims van België (EMB) de eigen werking tegen het licht. Uit het rapport blijkt dat leden van de Executieve hun lidmaatschap misbruikt zouden hebben om deel te nemen aan activiteiten van extremistische bewegingen.

Vier Brusselse en een handvol Vlaamse afgevaardigden zouden daarbij de moslimgemeenschap opgestookt hebben om zich tegen het EMB te keren. 'Jarenlang hebben ze geprobeerd om het EMB te verlammen en zijn leden weg te leiden van een geïnstitutionaliseerde islam', klinkt het. Concrete namen worden niet gegeven.

Waarschijnlijk wordt daarmee ­gedoeld op de aanwezigheid van wahabitische tendensen - een ­extreem puriteinse stroming van de islam - aangezien het rapport een verandering ziet in 2019, toen de Saudische Islamitische ­Wereldliga zich terugtrok uit de Grote Moskee in Brussel.

Die terugtrekking was dan weer het gevolg van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie 22/3, die ook al gewezen had op de beperkte bewegingsvrijheid van de Moslimexecutieve en op de toxische rol die de Grote Moskee speelde. Er moest plaats gemaakt worden voor een 'Belgische islam' die in de eerste plaats aanspoort tot samenleven.

