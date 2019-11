Spanje dreigt met 'gevolgen' voor België als Puigdemont niet wordt overgeleverd

Als het Belgische gerecht beslist om niet in te gaan op het Spaanse verzoek om de gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont over te leveren, dan zal dat voor ons land "niet zonder gevolgen" blijven. Dat heeft Marco Aguiriano, de Spaanse staatssecretaris voor de EU, dinsdag verklaard in een gesprek met het Spaanse nieuwsagentschap Efe, waarover onder meer de krant El Periódico bericht.

