Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft de Spaanse ambassadeur in België in een brief gevraagd om 'van gedachten te wisselen' over de toestand in Catalonië. 'Het conflict kan niet opgelost worden met matrakken', aldus Jambon.

Op 16 oktober keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed die de 'buitenproportionele straffen door het Spaanse Hooggerechtshof van de Catalaanse politici en activisten' veroordeelt. Het document riep de regering daarnaast op om 'de Spaanse ambassadeur te ontbieden om de nodige uitleg te verschaffen en de bezorgdheden over de ontwikkelingen in de Catalaanse kwestie over te maken'.

Jambon heeft die vraag recentelijk omgezet in de praktijk. De Vlaamse minister-president heeft een brief gestuurd naar Beatriz Larrotcha Palma, de Spaanse ambassadeur in België. Daarin uit Jambon zijn 'verzoek om van gedachten te wisselen' naar aanleiding van de gebeurtenissen in Catalonië, zo zei hij dinsdag in het Vlaams Parlement.

Matrakken

Tot op heden kreeg de regering nog geen brief terug. 'Maar ik wacht hoopvol op een schriftelijk positief antwoord', aldus Jambon. Toevallig sprak Jambon op maandag al met Larrotcha op een ontmoeting met alle 27 EU-ambassadeurs. De N-VA'er zegt dat ze daar leek open te staan voor een gesprek. 'En dan zullen we onverbloemd onze mening kenbaar maken.'

In lijn met de resolutie zal Jambon in dat gesprek pleiten voor een politieke oplossing in het Spaans-Catalaans conflict. 'Als Vlaamse regering blijven we van oordeel dat het conflict niet met matrakken of via rechtbanken kan worden opgelost. Enkel politieke oplossingen kunnen soelaas bieden. Ik blijf de regeringen van Catalonië en Spanje oproepen om te onderhandelen.'

'Ik heb redelijk goede contacten met de Catalaanse beweging', luidde het nog bij Jambon. 'Een van hun uitgangspunten is geweldloosheid. De beweging blonk steeds uit in discipline. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de Catalanen zelf. Op vreedzame wijze en in bijzonder groten getale vroegen ze niet meer of minder om hun mening te uiten via verkiezingen of via een referendum.'

Net vandaag maakte zakenkrant De Tijd bekend dat Spanje de Europese aanhoudingsbevelen tegen de voormalige Catalaanse ministers Toni Comín, Lluís Puig en Clara Ponsatí opnieuw geactiveerd heeft. Ook de voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont heeft zo'n bevel tegen hem lopen. Op 17 november verschijnt hij voor de raadkamer in Brussel.

De relaties tussen Vlaanderen en Spanje zijn al langer gespannen. Vorig jaar ontnam Madrid het diplomatiek statuut van André Hebbelinck, de vertegenwoordiger van Vlaanderen in Spanje. De beslissing kwam er naar aanleiding van een toespraak van toenmalig parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), die 'negatieve uitspraken' zou hebben gedaan over de Spaans-Catalaanse crisis.