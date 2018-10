SP.A wil beleid tegen eenzaamheid bij senioren in elke gemeente

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat 85-plussers minstens drie keer per jaar bezoek krijgen. Dat is één van de voorstellen die SP.A naar voren schuift om eenzaamheid bij senioren aan te pakken.

De commissie Vergrijzing berekende dat er de komende vier jaar een klein half miljoen senioren bijkomen. Nieuw is dat deze groter wordende groep ouderen tot een generatie behoort waarin de gezinnen veel kleiner zijn dan die van hun ouders of grootouders. Die kleinere familiekring, gecombineerd met een krimpend sociaal weefsel, zorgt ervoor dat er een explosieve toename is van eenzaamheid bij senioren, weet Geerts.

Ze wijst erop dat eenzaamheid ook letterlijk ziek maakt. 'Wanneer bijna de helft van de 75-plussers zich matig tot ernstig eenzaam voelt en bijna 10 procent aangeeft gedurende een week ongewild geen enkel sociaal contact te hebben, ook niet telefonisch, vraagt dit om dringende beleidsmaatregelen', vindt Geerts.

Daarom heeft SP.A drie concrete actiepunten uitgewerkt voor de Vlaamse gemeenten. Ze verwijzen naar Sint-Niklaas, Oostende en Gent, waar al een beleid tegen eenzaamheid bij senioren op poten werd gezet. Zo willen de Vlaamse socialisten dat een gemeente ervoor zorgt dat elke 85-plusser minstens drie keer per jaar bezoek krijgt, hetzij van medewerkers van de gemeenten, hetzij van vrijwilligers. De senioren zelf kunnen ook meedraaien als vrijwilligers en zo uit hun sociaal isolement raken.

Ook moet de gemeente ruimte en middelen voorzien om buurtcentra uit te bouwen tot draaischijven van sociale interactie tussen senioren, ook door een voldoende aantrekkelijk aanbod van activiteiten te voorzien. Tot slot moeten socio-culturele verenigingen zoals S-plus en Okra, die al erg actief zijn rond senioren, een betere ondersteuning krijgen. Daardoor zouden ze hun actieve en sociale rol en functie nog verder kunnen uitbouwen en nog meer mensen bereiken en betrekken.