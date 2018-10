SP.A houdt nipt stand in Leuven in eerste resultaten, N-VA boekt winst

De SP.A in Leuven heeft stand gehouden. De lijst van Mohamed Ridouani blijft de grootste met 25,9 procent, al betekent dat wel een verlies van meer dan 5 procentpunt.

N-VA wint bijna 3 procentpunt en komt op 22,2 procent.

Groen spring over CD&V en wordt met 19,7 procent de derde partij, CD&V verliest meer dan 2 procentpunt en is voorlopig de vierde partij.

In Leuven stond er heel wat op het spel, nu burgemeester Louis Tobback na 24 jaar afzwaait

'Ik ben blij noch triestig om dit vertrek', zei Tobback na het uitbrengen van zijn stem bij de VRT. 'Dit was altijd het plan, en als goeie socialist moet je plannen uitvoeren.'

Door het vertrek van Tobback kunnen de verkiezingen in Leuven zeker ook gezien worden als een generatiewissel, en een grote beoordeling van het beleid van de burgemeester. De partij van de burgemeester gaat erop achteruit, maar dat precies door het afzwaaien van Tobback ook min of meer ingecalculeerd. Belangrijker is dat de partij de grootste blijft, en dus aan zet is voor de coalitiegesprekken.

In de campagne werd er door Ridouani al gedacht aan een coalitie waarbij SP.A en CD&V ook Groen aan boord nemen, dat met David Dessers een goede campagne voerde. Op basis van de eerste resultaten is dat ook mathematisch mogelijk.

Parys: 'Leuvenaar laat horen dat hij verandering wil'

Bij de oppositie heeft N-VA alles op alles gezet om in Leuven een voet tussen de deur te krijgen. Tot een verhuis van Theo Francken kwam het niet, maar lijsttrekker Lorin Parys profileerde zich wel als de grote uitdager, en blikte vooruit naar een centrumrechtse coalitie, met Open VLD en CD&V.

Die legde zich voor de VRT niet neer bij nog eens zes jaar oppositie. 'Er zijn twee winnaars: N-VA en Groen, en dat is een duidelijk oordeel over de huidige coalitie', stelde Parys. Het ziet er echter minder waarschijnlijk uit dat in Leuven een coalitie langs de rechterkant gevormd zal worden.

De Leuvense N-VA wil besturen in Leuven. N-VA-lijsttrekker Lorin Parys is 'heel tevreden met het resultaat', zei hij zopas op de VRT. 'Je kan zien in deze uitslag dat er twee duidelijke winnaars zijn, wij en Groen'

De N-VA wil dan ook graag het initiatief, benadrukte Parys. 'De Leuvenaar laat hiermee heel duidelijk horen dat hij verandering wil. Wij hebben die kreet, die vraag, heel duidelijk begrepen.'

Een coalitie op de been krijgen wordt in elk geval niet gemakkelijk, ziet ook Parys. 'De Leuvenaar heeft de kaarten geschud, maar ze zijn zeker niet gemakkelijk geschud. Het wordt wellicht niet gemakkelijk, en dus moet iedereen die rond de tafel wil gaan zitten water bij de wijn doen.'

Voor de verkiezingen sloot Parys een samenwerking met SP.A uit. 'Ik denk dat het zaak is om naar alle lijsttrekkers te luisteren om te kijken hoe we naar 51 à 52 procent van de zetels in de gemeenteraad kunnen gaan, zo hebben we een werkbare meerderheid en kunnen we dat verhaal van verandering schrijven', klinkt het nu. 'We zullen naar andere formules moeten kijken om te zien hoe we Leuven kunnen besturen de volgende jaren. Wij zijn alleszins klaar en het komt er nu op aan om te kijken hoe we dat kunnen doen.'

De campagne in de stad draaide vooral rond betaalbaar wonen, een thema dat in bijna alle programma's terugkwam. Vooral PVDA, dat met Line De Witte voor het eerst een plaats in de gemeenteraad kan veroveren, hamerde -net als in Gent- hard op het punt. Het ziet er ook naar uit dat De Witte haar intrede kan maken in de gemeenteraad. De PVDA haalt 4,6 procent dat is

Verder ging het in de campagne ook veel over mobiliteit, een thema waarbij de inwoners van de stad zelf tegenover die van de randgemeenten kwamen te staan, zeker na de invoering van een circulatieplan.