Sophie Wilmès zet tijdelijk een stap opzij als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van de ziekte van haar echtgenoot.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) legt met onmiddellijke ingang haar regeringsfuncties neer naar aanleiding van de ziekte van haar echtgenoot Christopher. Dat maakt ze donderdag bekend in een mededeling op sociale media.

Bij de man van Wilmès is een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld. Om hem en haar kinderen te kunnen bijstaan, zet de voormalige premier een stap opzij als minister. 'Dit geeft ons de mogelijkheid om tijdens de zomer een overzicht te hebben van onze situatie', zegt Wilmès.

De nummer 1 van de Franstalige liberalen in de federale regering is behalve minister van Buitenlandse Zaken ook minister van Europese Zaken en Buitenlandse Handel. Ze is tevens bevoegd voor de federale culturele instellingen. Zolang ze afwezig is, zullen haar verantwoordelijkheden overgenomen worden door premier De Croo zelf, die tijdelijk bevoegd wordt voor Buitenlandse Zaken, en haar partijgenoten David Clarinval en Mathieu Michel, die nu respectievelijk minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw en staatssecretaris voor Digitalisering zijn.

