Twintig jaar woont de Duitse schilderes Kati Heck al in ons land, en onze surrealistische natuur heeft duidelijk sporen nagelaten. 'Humor is een levenshouding.'

Van Kati Heck (39) hangt in het Middelheim Museum in Antwerpen al enkele jaren een polyester worstje, opgeknoopt aan een boom. Het kijkt verschrikt naar twee andere worsten op de grond. Een ervan is doormidden gesneden en heeft maar één oog. Het tafereel kan zo uit een tekenfilm komen en heeft tegelijk iets verontrustends. Dat geldt ook voor de schilderijen en tekeningen die Heck nu toont in Tim Van Laere Gallery in Antwerpen onder de titel All My friends Are Wild.

...